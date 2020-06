Pide gobernador Jaime Bonilla que AMLO cancele concesión del aeropuerto internacional de Tijuana

No solamente evade pago justo del agua consumida, también tiene drenaje clandestino que atraviesa varias colonias, entre ellas Lomas Taurinas, y descarga en el canal del Río Tijuana.

Revela la secretaria de Honestidad y Función Pública que "informática" de la CESPT es la "célula" principal de las "lecturas" engañosas para beneficiar a las grandes empresas ladronas de agua.

Ya suman más de 1,400 millones de pesos de deudas descubiertas con las auditorías a la CESPT y han recuperado más de 400 millones de pesos; situaciones similares hay en las comisiones de Ensenada y Tecate.

TIJUANA, BC., 15 de junio de 2020.- El Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, solicitó al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la cancelación inmediata de la concesión al Aeropuerto Internacional de Tijuana, no solamente por ser una de las grandes compañías que han evadido por años el pago del agua, sino que también se detectó que arroja aguas contaminadas a un canal pluvial que desemboca al canal del Río, lo cual representa un foco de infección y genera un grave problema de contaminación.

Al presentar al mandatario estatal, el estatus de otras diez empresas involucradas en el "robo de agua", el director de la empresa auditora Fisamex, Manuel García, presentó un video documental y gráfica que muestra la descarga de aguas usadas en diferentes procesos que provienen del aeropuerto hacia un arroyo natural, mismo que cruza por varias colonias como Lomas Taurinas, hasta llegar a un colector principal en la Zona del Río, problemática que se suma a la contaminación que llega a las playas de Imperial Beach, en California, que ha sido por mucho tiempo una demanda binacional.

"Esto es lo que hace el aeropuerto, los concesionarios, esos multimillonarios que vienen a explotar, no solamente no pagan agua, ni predial, no pagan nada.. Al Presidente Municipal no le permitieron que sus inspectores verificaran el funcionamiento de los comercios del aeropuerto, de esa manera ha operado por años; dicen que tienen una planta de tratamiento, pero las aguas están enlamadas", subrayó Bonilla Valdez.

En su intervención, la secretaria de Honestidad y Función Pública del Estado, Vicenta Espinosa Martínez, abonó que coadyuvarán con la Secretaría de Economía para revisar la ley que regula la salud y el medio ambiente.

Señaló que el aeropuerto no sola ha incurrido en una anomalía, en este sentido, dijo también que se analiza el historial de los "lecturistas" que elaboraban los registros a criterio, con evidentes irregularidades.

Espinosa Martínez detalló que en este proceso contra las grandes compañías que han evadido el pago de agua y donde se han detectado problemas al interior de los organismos, se obtuvo que los "lecturistas" tenían a su cargo entre 300 a 400 cuentas, cuando es imposible que eso suceda.

La secretaria de Honestidad y Función Pública informó que derivado de las auditorías ya suman mil 420 millones de pesos de deudas descubiertas que representan 593 cuentas revisadas en Tijuana, de las cuales se han recuperado 424 millones de pesos, en tanto, se tienen ya otros 81 expedientes abiertos; en el caso de Tecate se trabaja con 198 cuentas y en Mexicali con 100.

"Estamos haciendo un esfuerzo importante para que todas las empresas se acerquen y se regularicen, se les ha notificado y se está invitando a que hagan sus declaraciones correspondientes", expuso.

La funcionaria estatal también agregó que se removió al área jurídica del organismo en Tijuana y a la par se abrieron expedientes de investigación, donde seguramente estarán involucrados ex titulares; de igual forma, fue removido el titular de la unidad de informática, área de la que aseguró que es la "célula principal del organismo", responsable de lecturas engañosas a grandes