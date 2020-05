Pide CICTAC participar en mesa de trabajo de cabildo de Tijuana

Regidores pretenden eliminar Colegiación y Certificación de Profesionistas

TIJUANA.- El Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, A.C (CICTAC), solicitó al Cabildo de esta ciudad ser incluidos en las Mesas Técnicas de Trabajo de diversas comisiones de ese órgano de Gobierno.

El Presidente del XXVI Consejo Directivo 2020-2021, Ingeniero Marco Antonio Campoy Arce, informó que por acuerdo del consejo se solicitó vía oficio en la presente semana, para ser incluidos en dichas mesas técnicas.

En especial, en las Comisiones de Planeación, Urbanismo, Obras y Servicios Públicos encabezada por Regidor, Gabriel Zambrano Salgado; en la Comisión de Participación Ciudadana presidida por la Regidora, Guadalupe Griselda Flores Huerta; en la Comisión de Gobernación, Legislación y Mejora Regulatoria, encabezada por la Regidora, Edelmira Chamery Méndez; y en los análisis de la Secretaria de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental que encabeza la Arquitecta, Patricia Peterson Villalobos, Secretaria de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental, explicó.

Campoy Arce destacó que tanto el Colegio de Ingenieros como el de Arquitectos de Tijuana, deben ser convocados para participar activamente en las mesas de trabajo de comisiones, en particular para el seguimiento a la propuesta de la reforma de modificación de los artículos 4 y 285, del Reglamento de la Ley de Edificaciones para el municipio de Tijuana, Baja California (Publicado en el Periódico Oficial No. 21, sección I, del 5 de mayo de 2015, tomo CXXII, Ultima reforma P.O. No. 15, de 29 de marzo de 2019).

Reiteró que es "nuestro interés de participar y concretar los lazos de cooperación institucional de apoyo a nuestra comunidad y que asiente un beneficio a la ciudadanía de la certeza que brindan los Directores Responsables de Obra (DRO) en nuestra ciudad y que coadyuve a la mejora en la calidad de las obras, fomentando con ello la seguridad, calidad y responsabilidad exhortamos a la participación de los organismos certificadores".

El Presidente del CICTAC señaló que, en la Comisión de Participación Ciudadana, se acordó reformar los artículos 4 y 285, del Reglamento de la Ley de Edificaciones, a propuesta de la Regidora, Guadalupe Griselda Flores Huerta, cabe mencionar que la Colegiación NO ES Obligatoria para los Profesionistas, únicamente la Certificación de la Práctica y experiencia profesional.

El Ingeniero Civil, Marco Antonio Campoy Arce, reiteró que la colegiación es opcional y la Certificación si es obligatoria como requisito para ser Director Responsable de Obra y/o Corresponsable, ya que lo anterior antecede a un logro ciudadano en Tijuana con 5 años de aplicación, que además viene a dar certeza jurídica para quienes fungen como tales en la supervisión de una edificación nueva, ya que cuenta con experiencia profesional y estos son avalados por los cuatro organismos certificadores.

Consideró que reformar el Reglamento y eliminar dichos requisitos serían un retroceso para nuestra ciudad, además que, subrayó, que los miembros de ninguno de los dos Colegios de Ingenieros civiles y los dos colegios de Arquitectos en la ciudad han sido incluidos en las mesas de trabajo, es decir no se toma en cuenta la opinión de la sociedad y, sobre todo, los especialistas.