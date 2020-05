Pide Bonilla a municipios "frenar gaseritas" como Blue Propane

El mandatario estatal expresó su preocupación e interés de velar por la seguridad e integridad de los ciudadanos

TIJUANA.- El mandatario estatal, Jaime Bonilla Valdez, reiteró a los Ayuntamientos, la solicitud para que se cumpla con la Ley de Desarrollo Urbano y los Reglamentos, a fin de evitar la instalación de nuevas "gaseritas" que ponen en riesgo a la población.

Esto con la finalidad de evitar nuevos casos como lo hizo la empresa "Blue Propane" en Tijuana que construyó más de diez estaciones en comunidades, a unos cuantos metros de distancia de viviendas, escuelas y guarderías.

A través de oficio dirigido a los Munícipes de Baja California, el Mandatario Estatal expresó su preocupación e interés de velar por la seguridad e integridad de los ciudadanos, así como de erradicar el problema de las "gaseritas" heredadas de pasadas administraciones.

El Gobernador, Jaime Bonilla hizo un exhorto a los Alcaldes para cumplir con la Ley de Desarrollo Urbano, en aras de salvaguardar a la ciudadanía es necesario privilegiar la coordinación entre el Estado y los Municipio en materia de Usos de Suelo y Licencias de Construcción en materia de estaciones de Gas Natural y Gas LP.

Bonilla Valdez advirtió que el Gobierno del Estado realizará revisiones permanentes en este tipo de construcciones para supervisar que cumplan con las medidas de seguridad y se cumpla con la distancia establecida por el ordenamiento legal de estar a más de 300 metros de viviendas escuelas primarias, guarderias, viviendas, plazas comerciales, entre otros.

Con fecha del 12 de Mayo, el Gobernador del Estado Jaime Bonilla envió el oficio a los Ayuntamientos del Estado un atento exhorto con el objetivo de vigilar y coordinar en materia de Zonificación y Usos de suelos, la aplicación de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado a efecto de salvaguardar la integridad y seguridad de los habitantes en relación a cuidar las medidas de seguridad en la otorgación de usos de suelo para la instalación y construcción de estaciones de carburación y tanques de almacenamiento de gas, porque representan un peligro latente para la ciudadanía.

Se resaltó que estas acciones van encaminadas a no permitir más "bombas de tiempo" en la ciudad con la instalación de "gaseritas" y plantas de almacenamiento porque representan un peligro y además de que ha generado una anarquía en la ciudad plagada de corrupción de anteriores administraciones municipales.

Así mismo, se establece que para ello una de las medidas es no levantar las Moratorias existentes en los Ayuntamientos y aplicarlas donde no existan ya que se requiere de poner orden en el crecimiento y desarrollo de las ciudades y que no pongan en riesgo de vida a las familias.

Por su parte, la Secretaria de la Función Pública, Vicenta Hernández, también envió un oficio informando que se investigarán las presuntas irregularidades en la entrega de permisos para la instalación de dichas estaciones de Gas LP en Tijuana y otros municipios.

Se indagará a fondo la construcción irregular de las "gaseritas", y de ser necesario se revocarán todos aquellos permisos de construcción y de usos de suelo que se otorgaron sin el debido procedimiento y posteriormente se ordenará la demolición.