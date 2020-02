Patrocina Gobierno de BC viaje a estudiantes que participarán en certamen mundial de Robótica

El mandatario estatal les deseó suerte en su participación como dignos representantes de la juventud estudiosa de Baja California.

TIJUANA.- El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, entregó boletos de avión a seis estudiantes del CECyTE Altiplano y el maestro que los acompañará a Quito, Ecuador, para participar en el ROBOMATRIX Ecuador 2020, los días 28 y 29 de este mes.

El mandatario estatal dijo sntirse muy orgulloso de verlos con gran entusiasmo para concursar en esta competencia internacional que pertenece a la Liga Latinoamericana de Robótica, especialidad en la que ya han obtenido importantes premios.

Los boletos fueron entregados al Ingeniero Rafael Leonel Soto Chávez, Maestro del CECyTE Altiplano, y los talentosos alumnos: Bryan Iglesias Velázquez, Juan Pablo Gámez Acosta, Carlos Roldán Cendejas Vallejo, José Francisco Medina Alarcón y Luis Rey Reyes Villanueva.

Bonilla Valdez les recordó que el patrocinio se lo solicitaron personalmente los propios estudiantes y su instructor, durante una visita que llevó a cabo al plantel del subsistema CECyTE, al terminar la "Jornada por la Paz" en la colonia Altiplano, en las inmediaciones del Bulevar 2000, de la Zona Este de Tijuana.

"Allí –dijo-, me mostraron sus trabajos de robótica y me platicaron que han ido a varias competencias de este tipo a nivel mundial, y me pidieron que les patrocinara los boletos de avión para viajar a Quito, Ecuador, lo que no dudé en aceptar el compromiso y lo estamos cumpliendo".

En esa ocasión, los preparatorianos hicieron una breve demostración de cómo operan sus prototipos de robótica, con los que han ganado ya los primeros tres lugares en ROBOMATRIX Sede Continental 2018, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, y en 2019 Categoría Mega Robo Fútbol.

Igualmente, obtuvieron los dos primeros lugares en la Categoría Mega Robot Fútbol y el primero y tercero en la Categoría Mini Robot Fútbol del Torneo Nacional "Robomatrix 2019", que tuvo lugar en Oaxaca, en el mes de noviembre de 2019.

De la entrega del apoyo fueron testigos el director general del CECyTE, Javier Santillán Pérez y el director del plantel Altiplano del CECyTE, Héctor Rafael Castillo Barba.