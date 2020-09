Otorgan seis por ciento de aumento salarial a la burocracia

De común acuerdo con el sindicato

ENSENADA.- Firmaron las Condiciones Generales de Trabajo (CGT) 2020 el Gobierno Municipal y el Sindicato de Burócratas, en las que, entre otras cláusulas, se establece un incremento salarial del seis por ciento.

Con mensajes centrados en el respeto a las investiduras y la responsabilidad compartida por el bien del municipio de Ensenada, fue el marco en el que firmaron el documento.

En el acto protocolario participaron el presidente Armando Ayala Robles; el secretario general del XXIII Ayuntamiento, Rubén Best Velasco; y el titular de Oficialía Mayor, Juan Antonio Guillén Sánchez.

Por la sección Ensenada del Sindicato de Burócratas, acudieron el secretario general José Carmen Gallegos de Anda; el secretario del Trabajo y Conflictos, Juan José Villalobos Millán; y el secretario de Organización, Héctor Alfredo Peralta Higuera.

Con las CGT 2020 beneficiará a mil 163 empleados de la burocracia con un incremento salarial, que en este caso será de un 6 por ciento al sueldo; 6 por ciento para la canasta básica y 6.5 de previsión social múltiple.

El total de aumento catorcenal corresponderá a 974 mil 647.36 pesos.

Ayala Robles, en su participación, reiteró su respeto hacia la vida sindical, al ser ciudadanos ensenadenses en la búsqueda de nuevas oportunidades y mejorar su calidad de vida.

Recordó que es posible salir de los efectos de malas administraciones, pues muchos problemas añejos al interior del Ayuntamiento se han ido resolviendo con voluntad, esfuerzo y honestidad.

Afirmó que se han caracterizado por ser un gobierno de alianzas, al mantener cercanía con el Estado y los trabajadores, ayudando a mejorar la imagen sindical.

"...El problema fue que los malos políticos nos robaron y dejaron en ruinas al gobierno municipal. Me queda claro que el capital más valioso que tiene un ayuntamiento es su personal. Sin el trabajo de ustedes, no sería posible dar los resultados que le estamos dando a la ciudadanía. No es lo mismo gobernar en tiempos ordinarios, que en tiempos de pandemia", afirmó Ayala Robles.

Por último, resaltó la disposición de los sindicalizados, al cumplir con la recolección puntual de basura, reparación del alumbrado público y las vialidades, asistiendo en todo a la administración municipal para ayudar en el rescate de la ciudad.

El secretario general del Sindicato de Burócratas, Sección Ensenada, José Carmen Gallegos de Anda, resaltó los 83 años de vida sindical, enfocada en el avance y la solidaridad hacia los trabajadores.

La firma de Condiciones de Trabajo 2020 establece las prestaciones que recibirá cada empleado, invitándolos a buscar la efectividad en cada una de las áreas de las que nos toca participar y agregó: "...Juntos somos un solo gobierno, un solo pueblo y juntos haremos más".

Al lugar también acudieron Patricia Topete, secretaria de Pensiones y Jubilaciones, en representación de las mujeres sindicalizadas, así como delegados sindicales, jefes departamentales y representantes de las distintas dependencias del Ayuntamiento de Ensenada.