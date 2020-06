Otorga Mata Lozano apoyos a quienes combaten el COVID-19

A través de "Ensenada Unida"

ENSENADA.- Más de 200 personas, entre doctores, doctoras enfermeros, enfermeras y personal administrativo que se encuentra combatiendo en la primera línea al COVID-19 en la localidad, han sido beneficiados con alimentos y vales de gasolina, a través de la campaña: "Ensenada Unida".

Esta campaña es impulsada por la diputada Lizbeth Mata Lozano, mediante la cual se apoya al sector restaurantero y comercios de la localidad, y en esta ocasión se sumará la empresa UBER.

La legisladora explicó que esta campaña tiene como finalidad rendir homenaje a quienes tienen la responsabilidad de atender a los enfermos de coronavirus, por lo que en estos días, personal médico, de enfermería y administrativos, podrán contar con traslados de manera gratuita, a través de la plataforma de UBER en Ensenada.

Debido a que esta contingencia sanitaria causó estragos en las actividades económicas de la entidad afectando a muchas familias porteñas, Ensenada Unida consiste en dotar de vales para alimento y gasolina en comercios y establecimientos de la localidad, explicó.

Mata Lozano comentó que, ante los nulos esfuerzos del gobierno federal para atender la crisis económica, con esta medida se inyectan recursos a 8 establecimientos gastronómicos y una gasolinera de Ensenada, agregando que si bien es cierto, los recursos son limitados, pero se busca que el beneficio sea para los ciudadanos.

Agradeció la respuesta positiva que ha tenido esta campaña, y seguirá apoyando a más médicos, enfermeros y personal de salud activos en la batalla del COVID-19 a través de UBER, para que puedan llegar sin contratiempos a sus fuentes de trabajo o trasladarse a sus hogares.

Mencionó que en esta campaña se sumaron los restaurantes: Las Bugambilias, Baja Marlin, Burguers & Ribs y Gondolieri, La Ensenada, Mr. Go Go, El Albergue, CityGas, así como la empresa de motivación para el sector denominada: Vino y me Robó el Corazón.

Lo único que deben hacer es acreditarse como personal activo de las diferentes clínicas y hospitales de la localidad, a través de las redes sociales de la diputada Lizbeth Mata, en Facebook y twitter.

https://www.facebook.com/365839810189063/posts/2650209468418741/

https://twitter.com/ensenadaliz/status/1263250555134251008?s=21

Exhortó a los ensenadenses a seguir las medidas preventivas y atender las recomendaciones de las autoridades de salud, a quedarse en casa, si todos participamos cuidando la sana distancia y redoblando las acciones de higiene, pronto estaremos en condiciones de retomar las actividades ante una nueva realidad, puntualizó.