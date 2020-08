¡ORGULLO TIJUANENSE!

Telefónica Gastro Park gana el premio Travelers´ Choice Best of the Best 2020 de Tripadvisor en la categoría de los restaurantes más populares del mundo

Telefónica fue reconocido entre el 10% de los restaurantes más populares del mundo, basado en los excelentes comentarios de los comensales durante el 2019 Telefónica Gastro Park anunció el día de hoy que ha sido reconocido por estar entre el 10% de los restaurantes más populares del mundo con el premio Travelers´ Choice Best of the Best 2020 de Tripadvisor. Este premio se basó gracias a los comentarios otorgados por los comensales y viajeros en la plataforma internacional Tripadvisor durante el 2019. Cada año, Tripadvisor premia a los mejores negocios de la industria hospitalaria y de turismo, reconociendo únicamente al 1% de los negocios que se encuentran en este sector a nivel mundial.

MÁS SOBRE FOTOGALEEIAS