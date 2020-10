Ofrecerá el Cecut homenaje a dramaturgos de BC

TIJUANA, B.C.- Con un homenaje a tres figuras que han dado lustre a la dramaturgia de Baja California de mediados del siglo pasado a la fecha, el Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, arrancará el XXIV Encuentro de Teatro "De frontera a puente de ideas", que se llevará a cabo del 5 al 11 de octubre, como parte de los festejos conmemorativos del 38 aniversario del Cecut.

El reconocimiento distinguirá la trayectoria de Fernando Sánchez Mayáns in memoriam, Premio Nacional Juan Ruiz de Alarcón 1960; Hugo Salcedo, Premio Tirso de Molina 1989, y Bárbara Colio, Premio Nacional Juan Ruiz de Alarcón 2017.

Adicionalmente, se rendirá un tributo póstumo a Hebert Axel González, actor, dramaturgo, maestro y director teatral, promotor cultural y ex funcionario del Cecut y otras instituciones del sector en esta frontera, quien falleció en abril pasado.

El homenaje a los dramaturgos bajacalifornianos ocupará la sesión inaugural del Encuentro de Teatro Tijuana 2020 programada este lunes a las 19:00 horas (tiempo del Pacífico) y se transmitirá en línea a través de la cuenta cecut.mx de Facebook, al igual que el resto de su programación.

Fernando Sánchez Mayáns comenzó su carrera como escritor de textos dramáticos en San Diego, California, y Tijuana; autor de piezas como "La muerte de la rosa", "Cuarteto deshonesto" y "Las alas del pez", que le valió esta última el premio Juan Ruiz de Alarcón, la máxima presea del ámbito teatral en México. Recibió, entre otros reconocimientos, la Medalla Moliere, el nombramiento de Comendador de la República Italiana y el Premio Nacional de Poesía, mientras que en 2005 se creó en su honor el Premio Nacional de Dramaturgia Fernando Sánchez Mayáns.

Por su parte, el maestro Hugo Salcedo, Doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid, España, ha sido profesor invitado en varias universidades mexicanas y de países como Francia, España, Marruecos, Estados Unidos, El Salvador, Ecuador y República de Corea; académico de la Universidad Iberoamericana, obtuvo el IX Premio Juan Cervera de Investigación sobre Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, concedido por la International Association of Theatre for Children and Young People, mientras que en México su obra "El viaje de los cantores" le granjeó la presea Juan Ruiz de Alarcón.

A su vez, Bárbara Colio, dramaturga, directora y productora teatral de origen mexicalense, con residencias artísticas en The Royal Court Theatre de Londres, así como en Nueva York, España, Singapur y China, y cuyas obras se han estrenado en España, Portugal, Francia, Inglaterra, Italia, Argentina, Perú, Costa Rica, Estados Unidos y en diversas ciudades mexicanas. Su trabajo le ha merecido, entre otros, el Premio Internacional para Autoras Dramáticas María Teresa León 2004 en España por "Pequeñas certezas" y en 2017 el máximo galardón de la dramaturgia mexicana, el Premio Juan Ruiz de Alarcón, convirtiéndose en la quinta mujer que lo recibe en 30 años.

Bárbara Colio protagonizará, además, la segunda jornada del Encuentro de Teatro, el martes 6 de octubre, a partir de las 19:00 horas, cuando el también director, actor y productor Ramón Verdugo, de la compañía Tijuana Hace Teatro (THT), dialogue con la dramaturga mexicalense.

La charla forma parte del ciclo Cartografía Escénica, en el que a través de una conversación guiada se ahonda en la trayectoria, intereses artísticos y experiencia en los escenarios de los entrevistados, y que en el caso de Colio promete ser muy ilustrativa y enriquecedora para los espectadores.

La siguiente sesión la ocupará una semblanza de Fernando Sánchez Mayans, el miércoles 7 a las 17:00 horas, seguida por la lectura dramatizada de "Las alas del pez", bajo la dirección de Yoall Morales, con las voces de Eduardo Cortés, Lízbeth Félix, Carlos Alberto Moreno, Isis Reyes, Estrella Gómez y Jesús Gallardo, a las 19:00 horas.

El jueves 8 de octubre tendrá lugar Primer Contacto, mesa de trabajo en la que actores y directores de teatro protagonizan un acercamiento inicial a un texto dramático, en este caso, "Vuelve cuando hayas ganado la guerra", de Bárbara Colio, quien atestiguará la primera lectura de su texto a cargo de Naomy Romo, David Jiménez y Adolfo Madera, bajo la dirección de Gilberto Corrales, quienes harán observaciones sobre la obra.

Una sesión más de Cartografía Escénica se llevará a cabo el viernes 9, a las 17:00 horas, cuando Ramón Verdugo entreviste a la distancia al maestro Hugo Salcedo para poner de manifiesto anécdotas y pormenores de su multipremiada trayectoria como dramaturgo.

El telón de la vigésimo cuarta edición del Encuentro de Teatro Tijuana 2020 del Cecut caerá el sábado 10 cuando se presente la lectura dramatizada de "El viaje de los Cantores", obra que le valió al maestro Salcedo el Premio Tirso de Molina en 1989, a cargo de integrantes del Taller de procesos escénicos THT, bajo la dirección de Ramón Verdugo.

Fernando Sánchez Mayáns (1923-2017)

Mtro. Hugo Salcedo, premio Juan Ruiz de Alarcón 1989.





Bárbara Colio, premio Juan Ruiz de Alarcón 2017.



Hebert Axel González (1960-2020).

