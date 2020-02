Ofrecen empresarios de El Rosario apoyo en servicios a su comunidad

Para que el pueblo esté contento

ENSENADA.- Empresarios y permisionarios de la pesca en El Rosario, ofrecen apoyo para mejorar los servicios en esa comunidad, de común acuerdo con el alcalde Armando Ayala Robles y con la delegada muncipal, Yulma Inés Espinoza Verdugo.

De hecho, no es la primera vez que se ofrece y se brinda el repaldo que la autoridad municipal requiere para que mejoren los servicios Públicos en esa comunidad, sin necesidad de firmar convenios, solo se cumplen compromisos de palabra, confirmó Santiago Resek Duarte.

En su calidad de presidente de empresas integradoras de El Rosaro, el empresario pesquero dijo que, de los mismos ingresos y ganancias que se obtienen de las actividades productivas que realizan, se destian recursos para ayudar al municipio en la recolección de la

basura, en reparar patrullas y en lo que se ofrezca en la delegación muncipal.

Agregó que todos los grupos pesqueros que operan en El Rosario, han mostrado disposición de cooperar con el Gobierno Municipal que preside Armando Ayala Robles y la ayuda proviene de las ganancias que obtienen de las actividades pesqueras que realizan, en aras de "ayudar al pueblo".

El asunto es que, si no les dan facilidades para trabajar, como la renovación de los permisos de pesca, sus ingresos van a la baja y, si no hay respuesta de las autoridades correpondientes en la expedición de los permisos, entoncea no tendrán capacidad económica para seguir apoyando al Gobierno Municipal en la prestación de los permisos.

Es decir, el impacto negativo de no renovar los permisos para la captura de diferentes pesquerías, se verá reflejado también en deficientes servicios a la comunidad y esa es otra preocupación de las familias que residen en El Rosario, puntualizó el representante de los pescadores.