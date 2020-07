Ofrece UABC becas para pagar inscripción y reinscripción

Los interesados deben solicitar la beca antes de que finalice el periodo para realizar los trámites.

Mexicali, B.C., martes 14 de julio de 2020.- La Universidad Autónoma de Baja California (UABC), ofrece a los alumnos de los tres Campus Universitarios la convocatoria de Becas para pagos de Inscripción y Reinscripción para que puedan cubrir el pago del semestre escolar 2020-2. Está dirigida a los estudiantes que requieran apoyo económico para cubrir este pago y se les exhorta a solicitar la beca antes de que finalice el periodo de inscripción y reinscripción.

La convocatoria cuenta con opciones de becas reembolsables y no reembolsables. Las primeras de ellas se distinguen porque el beneficiario se compromete a reintegrar a la UABC el monto recibido, ya sea al concluir el semestre o su carrera en un periodo de gracia reglamentario. Las becas de este tipo que se ofertan son: Becas Crédito y Prórroga, las cuales tienen requisitos específicos que deben cubrir los solicitantes. El periodo de solicitud de la primera es el 1 y 2 de septiembre y de la segunda del 2 al 7 de septiembre de 2020.

En las becas no reembolsables no existe el compromiso anterior y son: Beca Patrocinio, que se constituye por donaciones o legados que se transfieren al Fondo Universitario de Becas; Beca por Promedio, con la cual se distingue a los estudiantes de licenciatura que hayan alcanzado los mejores promedios generales de calificaciones en el 2020-1. No es automática, el alumno beneficiado debe aceptar y registrar su beca; y la Beca Mérito Escolar, que se concede a los egresados de licenciatura que posean el más alto promedio de su generación y es para solventar los gastos para estudiar un posgrado y/o acreditación de idioma extranjero que ofrezca la UABC.

También ofrece las becas Deportiva y Artística que se otorgan a los estudiantes con habilidades destacadas en estas áreas; el periodo de solicitud y recepción de documentos son los días 1y 2 de septiembre de 2020.

También está la Beca Compensación Modalidad Económica que se otorga a los alumnos que colaboran en diversas instancias universitarias, auxiliando en actividades académicas o administrativas durante el ciclo escolar vigente. Comprende tres niveles: el primero de ellos está destinado a pago de cuotas de reinscripción, colegiaturas y cuotas específicas; el segundo comprende tres mensualidades para apoyar el pago de gastos escolares; y el tercero ofrece el financiamiento de los niveles uno y dos. El periodo de solicitud de esta beca es el 1 al 3 de septiembre de 2020.

Por último, se ofrece la Beca Fomento a las Ciencias Naturales y Exactas que se otorga a los aspirantes a ingresar a la UABC, por su destacada participación en concursos de las ciencias naturales y exactas a nivel nacional e internacional. Comprende la aportación económica para cubrir los gastos de inscripción al primer semestre de alguna de las siguientes carreras: Ingeniero Químico, Químico Industrial, Oceanólogo, Licenciado en Ciencias Ambientales, Biotecnólogo en Acuacultura, Licenciado en Matemáticas Aplicadas, Biólogo y Físico. Los solicitantes deberán llenar la solicitud e imprimirla, a través de la siguiente página electrónica: http://sibecas.uabc.mx, y entregarla los días 17 y 18 de agosto de 2020.

Los requisitos que se deben cumplir para solicitar una beca son: ser alumno inscrito en alguno de los programas educativos de la Universidad; contar con un promedio de calificaciones igual o superior a 80; acreditar que cursó en el periodo anterior, al menos la carga académica promedio en créditos; reunir las condiciones socioeconómicas conforme a los criterios de elegibilidad establecidas por las autoridades universitarias; es indispensable no contar con adeudos, así como cumplir con los requisitos específicos de cada tipo de beca.

Se puede consultar la convocatoria completa para conocer las especificaciones para cada tipo de beca en la página electrónica: http://cgsege.uabc.mx/en el apartado de Becas. Para obtener mayor información sobre cada una de las opciones de beca, se debe comunicar al Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de cada campus universitario: en Mexicali (686) 841-8221, becasmxl@uabc.edu.mx; Tijuana (664) 979-7520, extensión 53206, becas.dsegetij@uabc.edu.mx; en Ensenada (646)152-8207, becasens@uabc.edu.mx.