Ofrece el Hospital de Salud Mental de Tijuana consultas vespertinas

Únicamente para pacientes adultos

Tijuana, Baja Cfa., Julio 1ro. de 2020.- El Hospital de Salud Mental de Tijuana A.C. a partir de este mes de julio ofrece consulta médica psiquiátrica en horario vespertino, los días lunes, martes y miércoles de las 15:00 a las 19:00 hrs.

José Gpe. Bustamante Moreno, Director General de la Institución informó que debido a la gran demanda de servicios por parte de la población es que se habilitó este horario para ofrecerle otra opción a quienes que se le dificulta acudir por la mañana.

"Por el momento únicamente se están ofreciendo consultas a personas por parte de los Psiquiatras Dr. Salvador Pliego Vergara, Dra. Perla Medina y Dr. Omar Solís, excelentes Psiquiatras con un alto sentido humano y una gran trayectoria profesional"

Señaló que en lo que va del año se han ofrecido alrededor de mil consultas médicas, lo que demuestra una necesidad por parte de la población de atenderse con un profesional en esta área y un avance en la erradicación del estigma hacia quienes padecen algún trastorno mental.

"Ciertamente con el COVID-19 tuvimos que adaptar todo un protocolo para evitar contagios tanto en nuestro personal, como en los usuarios y pacientes hospitalizados, el cual todavía continua activo. En este período detectamos un aumento en la solicitud de servicios de consulta externa para tratar cuadros de depresión y ansiedad y en el área de hospitalización observamos también un incremento, llegando a tener hasta 40 hospitalizados diarios"

Por último Bustamante Moreno invitó a la población que requiera de este servicio a comunicarse al teléfono 97 7382 o al 607 9090 ext. 149 y 173 del Depto. de Trabajo Social de lunes a viernes de 8 am a 2 pm para solicitar una cita lo antes posible "Recuerde que la peor ayuda es aquella que uno no busca, Usted o su familiar no está solo, en el Hospital de Salud Mental de Tijuana A.C. contamos con Profesionales de la salud mental quienes le escuchan y brindan ayuda en estos momentos difíciles"