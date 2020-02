"Obligatorio educación física en las escuelas", menciona el diputado Erik Morales

Se busca promover deporte de alto rendimiento

TECATE.- La promoción del deporte en su máximo esplendor, ha sido una de las prioridades que me he echado a cuestas como presidente de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados, inclusive, realice 7 foros deportivos en todo el país, con la finalidad de promocionar estas acciones que he venido impulsando como legislador, con la finalidad de que podamos contar con deportistas de alto rendimiento, además de que también hemos pugnado porque la promoción deportiva se realiza en todos sus niveles y lejos de ser una erogación, sin lugar a dudas, es una inversión para el país, ya que con ello se logran sacar a jóvenes de las drogas.

Lo anterior fue dado a conocer por el Diputado Federal por Baja California, Erick "El Terrible" Morales, quien estuvo como expositor ante el Foro del Grupo 21 de Tecate y ante quienes prácticamente rindió su informe legislativo de las acciones que ha venido promoviendo en todo el país desde la Cámara de Diputados, y ante quienes también comento, que la promoción deportiva en los sistemas educativos, sin duda alguna, es pieza fundamental de que contar con jóvenes más sanos y más que nada, dedicados a sus labores educativas, pero más que nada, que con ello el país tendrá una juventud sana y porque no decirlo, hasta contar con grandes deportistas que representen al país.

Cabe hacer mención también que se ha reunido con los directivos de la CONADE, CODEME, entre otras instituciones dedicadas a la promoción deportiva quienes ha exhortado a brindarles un apoyo ciudadano a la promoción de todas las disciplinas deportivas, las cuales comento, han venido a traer consigo el beneficio que un país en desarrollo pueda contar y más que nada, que se ha promocionado desde la

Cámara de Diputados, lo que son estas acciones y que las organizaciones deportivas, puedan trabajar con sus recursos en brindarle el apoyo a quienes realizan cualquier tipo de deporte, con la firme intención de beneficiar al país en general.

También se comentó, que hasta el momento se han venido realizando importantes gestiones ante Conagua, así como también ante la SCT, con la finalidad de promocionar inversiones para nuestra entidad, sobre todo para mejorar las condiciones de que los bajacalifornianos, puedan contar con mejores servicios de agua e infraestructura carretera. (AAR).