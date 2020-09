Nueva normalidad evitará la reapertura de Unidades Deportivas

Quienes acudan a los campos, podrían ser detenidos.

TECATE.- La apertura de la nueva normalidad, por la presencia del coronavirus y que obligo a la Organización Mundial de la Salud a cerrar negocios de todos tipos, incluyendo estadios de futbol y unidades deportivas, en nuestra comunidad algunos equiperos continúan acudiendo a los campos de futbol a celebrar encuentros de carácter amistosos, por lo que el Instituto Municipal del Deporte están recomendando que se abstengan de acudir a celebrar compromisos deportivos, ante la posible propagación del coronavirus y que podría traer consigo serias consecuencias, inclusive, se les había dado instrucciones de evitarse al máximo acudir a jugar futbol, por lo que ante dicho caso, podrían ser detenidos por personal de la Guardia Nacional, quienes resguardaran las instalaciones deportivas.

De estas acciones, los representantes de las ligas deportivas, sobre todo, de futbol se mantienen reuniéndose con la finalidad de tratar el asunto de la reapertura de las instalaciones deportivas, por lo que de los hechos, quienes no acaten las disposiciones del cierre de los escenarios deportivos y que en muchos de ellos no se puede evitar el ingreso a los mismos de los deportivas, es por ello que se les ha recomendado la abstinencia de lo que es el acudir a sostener compromisos deportivos, motivo del porque se vienen realizando dichas recomendaciones, pero de cualquier manera ante el desacato de los deportistas, podrían ser detenidos, luego de las advertencias de que no se deben de utilizar los campos deportivos.

Cabe hacer mención que muchos de los equipos están utilizando las canchas del Rio, asi como la del Escorial y quienes no se van a jugar a Cerro Azul o a Valle San Pedro, por lo que ante dicha situación, podría intervenir la Guardia Nacional y sancionarlos o trasladarlos a las instalaciones de la comandancia policiaca, por el desacato debido a que esto representa una violación al bando de policía y buen gobierno, por lo que quienes sean detenidos, podrían obtener su libertad bajo una sanción administrativa o cumplir determinado numero de horas detenidos.