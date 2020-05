Nombran a Héctor Villalobos director de administración urbana

En relevo de Matilde López Chávez

ENSENADA.- El ingeniero Héctor Villalobos Buelna fue nombrado como nuevo titular de la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente, en relevo de la arquitecto Matilde López Chávez, quien presentó su renuncia al cargo.

El presidente Armando Ayala Robles informó sobre el cambio y reconoció el trabajo de López Chávez durante sus funciones en el XXIII Ayuntamiento.

Exhortó al nuevo director a conducirse con responsabilidad, profesionalismo y apertura con los ciudadanos, siempre apegado a la legalidad.

El nuevo director cuenta con estudios de pregrado en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Monterrey (2007-2012), y de posgrado en la Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia, en el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (CIDER 2017-2019).

Su experiencia profesional abarca la dirección de proyectos de obra civil pública en la Constructora y Arrendadora Villalobos, en Ensenada, así como elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial (POT) en la Secretaría Distrital de Planeación en Bogotá, Colombia.

Se ha desempeñado como asistente de Obra en Built Holdings Pty (Melbourne Victoria, Australia); jefe de Departamento de Estimaciones, en Construcciones ALDESEM, (Construcción Hotel JW Marriot, San José del Cabo, B.C.S.), e ingeniero de Estimaciones, en Construcciones ALDESEM (Construcción Ampliación Aeropuerto Internacional Guadalajara, Jalisco).

En el ámbito académico, realizó una tesis con trabajo de campo titulada: "El espacio público como catalizador de desarrollo territorial sostenible: caso de estudio Valle de Guadalupe, B.C," (2017-2019); y cursó el diplomado en línea: "Ciudades en crisis y nuevas políticas urbanas", por la Universidad Autónoma de Barcelona (2019).

También colaboró para el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre

Desarrollo (CIDER), en la Universidad de Los Andes, con el "Plan integral ciclovías para la Zona Metropolitana Valle de Aburrá, Colombia" (2018); y un diplomado en línea "Rethink the City: New Approaches to Global and Local Urban Challenges", por la Delft University of Technology (2018).