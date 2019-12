Nombra gobernador de BC a Norma Angélica Peñaloza como nueva directora de INMUJER

La Secretaria de Integración y Bienestar Social, Laura Luisa Torres Ramírez, le tomó protesta a su sucesora en presencia del mandatario estatal.

TIJUANA, B. C., 30 de diciembre de 2019.- El gobernador Jaime Bonilla Valdez, designó como nueva directora del Instituto de la Mujer de Baja California, a la activista Norma Angélica Peñaloza Escobedo, quien se ha distinguido por promover el empoderamiento de la mujer y la lucha por la no violencia.

Correspondió a su antecesora en ese cargo, la hoy Secretaria de Integración y Bienestar Social, Laura Luis Torres Ramírez, tomarle la protesta protocolaria en presencia del Gobernador del Estado, quien expresó plena confianza en que sabrá cumplir cabalmente con la responsabilidad encomendada gracias a su experiencia y dedicación.

La nueva titular de INMUJER en Baja California, expresó su compromiso de "no fallar" y esforzarse porque la dependencia a su cargo sea ejemplo en la presente administración estatal.

Norma Angélica Peñaloza Escobedo, cursa actualmente la carrera en Derecho, en su información curricular detalla haber creado, durante este mismo año, los foros en los Cinco municipios con el fin de Promocionar el Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar y Reparar la violencia Política contra las mujeres.

Se autodefine con sus propias palabras: "... Soy una mujer emprendedora y servicial que lucha por las causas nobles y justas para nuestra Sociedad.

Es importante realizar proyectos para que las familias, en especial las mujeres, los niños y las niñas sean felices y que tengan oportunidades de crecimiento integral en un ambiente sano, con valores y en condiciones dignas que fortalezcan el tejido social.

Ofrezco trabajar y servir a mi comunidad de manera ardua con los principios de la cuarta transformación: No Robar, No Mentir y No Traicionar, y conducirme con un código de conducta elevado...".

Cabe recordar que la actual titular de la Secretaría de Integración y Bienestar Social, Laura Luisa Torres Ramírez, asumió este cargo el 2 de diciembre en curso, por lo cual dejó la posición que venía desempeñando como directora estatal de INMUJER.