No tendrá costo adicional el servicio complementario de recolección

El objetivo es hacer más eficiente el servicio.

ENSENADA.- El programa de servicio complementario de recolección de basura, puesto en marcha esta semana por el presidente municipal Armando Ayala Robles, no implica que los ciudadanos tendrán que realizar algún pago extra, pues estos correrán a cargo del XXIII Ayuntamiento, informó Francisco Javier González Revilla.

El Director de Servicios Públicos Municipales explicó el sistema de asociación productiva durante un recorrido realizado por la colonia Hidalgo, sobre la calle Artículo 123, donde pasó ayer un camión de la empresa Ecoterra, a cargo del servicio que trabajará en forma coordinada con personal del Departamento de Limpia.

Precisó: "...es para complementar los esfuerzos del Ayuntamiento. Es importante recalcar que este servicio se cubre con los impuestos que todos los ensenadenses pagamos. No tiene un costo adicional para el ciudadano. No es necesario pagar absolutamente nada. No está condicionado de alguna manera.

Incluso, las unidades cuentan con un letrero en el que se especifica que están al servicio del XXIII Ayuntamiento, prosiguió en su mensaje, y por ende, es en beneficio de los ciudadanos.

Mencionó que actualmente entraron a un período de ajuste para armonizar todas las rutas del municipio, con la meta de que a partir de febrero será la recolección una vez por semana.

Conforme a los planes, será un polígono que abarcará 400 colonias, que van desde La Misión hasta el Cañón Buena Vista, y de la zona costa hasta el Valle de Guadalupe; esto permitirá recoger las más de 400 toneladas levantadas todos los días, de las que 260 corresponderán al Departamento de Limpia y el resto a Ecoterra.