No son opiniones sexistas contra la alcaldesa de Tecare no atiende sus funciones

Precisa Jaime Bonilla que las manifestaciones hacia la "alcaldesa ausente"no han sido únicamente de la ciudadanía sino también, de sus propios colaboradores.

TIJUANA, B.C., 7 de julio de 2020.- El gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, reiteró que sus críticas a la Alcaldesa de Tecate, Zulema Adams Pereyra, son opiniones personales, que no tienen una connotación sexista; por sus limitaciones, argumenta hostigamiento y amenazas en su contra.

En este contexto, aseguró que es notoria la ausencia de la primer edil en el municipio, donde debería estar atendiendo las demandas más sensibles y no eludir responsabilidades en temas como seguridad, recolección de basura y mantenimiento de calles.

Abundó en el tema, al decir que tiene especial afecto a Tecate, donde vivió su abuelo y sembró vid, como precursor de la cosecha de uvas y fabricación de vinos de mesa. Dijo a los tecatenses que no deben preocuparse, "porque no están solos, si no tienen alcalde(sa), tienen gobernador, yo estoy con ustedes...!

Durante su video conferencia matutina, el mandatario estatal comentó que el Senado, "mal informado", giró un oficio donde le pedían al Gobernador de Baja California que ofreciera disculpas a la alcaldesa del "Pueblo Mágico", porque la habían atacado por su género.

A este respecto, el gobernador Bonilla Valdez expresó: "Eso no es cierto, número uno eso nunca va a pasar (atacar por género); y dos, nunca se le va pedir disculpas a una persona que no trabaja, no importa que el género que sea, porque en Baja California no hay vacas sagradas, sea de Morena, PRI, PAN; todos tiene que cargar su peso. Hasta cuándo vamos a tolerar todo esto. Qué no votamos por un cambio en Baja California...?".

El jefe del Ejecutivo estatal refirió que las manifestaciones y señalamientos hacia la alcaldesa, en redes o en forma directa, no han sido únicamente de parte de la ciudadanía, sino también, de sus propios colaboradores, como el hecho suscitado en mayo, en el que fueron asesinados dos escoltas (una mujer y un hombre) del recién nombrado director de la Policía Municipal, el militar Orlando Hernández Porras.

Durante la VTV fue presentado un video que muestra una protesta de policías municipales en las honras fúnebres de sus compañeros, donde efectuaron un "acto de reclamo" a la presidenta municipal (ausente del acto fúnebre) al sentirse desprotegidos; y donde además "dieron la espalda" a las autoridades.

"Le matan a dos escoltas (al director) para intimidarle (recién nombrado), hasta donde está llegando el crimen organizado en Tecate; yo le pido al fiscal mano dura, porque eso no se puede permitir, no se puede gobernar de esta manera", expuso.

En la video conferencia, el gobernador Bonilla Valdez dio lectura a un mensaje de una ciudadana conocida de Tecate (Maythé Méndez de Robles), cuestionando sobre si la alcaldesa solicitó permiso al Cabildo para ausentarse de su trabajo en Tecate y quién de los regidores se quedó en funciones?.

Al respecto, el mandatario estatal comentó: "La ciudad está completamente en la anarquía, la gente pide hablar con la alcaldesa... no trabaja... no está; en lugar de andar de ?gira artística', quejándose de un falso hostigamiento y falsas amenazas, tendría que estar trabajando desde muy temprano, todos los días, pero... eso no es lo suyo...!", manifestó.

El jefe del Ejecutivo estatal reiteró que existen reportes que indican que el Ayuntamiento de Tecate cuenta con tomas clandestinas (de la red de suministro de agua), por lo que, serán auditados por la empresa Fisamex, y de lo que resulte, deberán asumir su responsabilidad porque "...en Baja California todos pagan agua...".

Durante VTV fue presentada una fotografía en la que aparece (en segundo plano) una joven mujer presuntamente identificada como María Luna (estilista de la alcaldesa), asomándose sobre el hombro izquierdo de la presidenta municipal, quien sabido es que la incorporó en la nómina de la dirección de Protección Civil municipal, donde "cobra como empleada del Ayuntamiento de Tecate, comisionada a Protección Civil".

Por ello mismo, el gobernador Bonilla Valdez, se refirió a este punto como "intolerable" (que la alcaldesa Zulema Adams Pereyra, tenga a su "estilista" personal en la nómina municipal pagada por los tecatenses), votamos por un cambio en Baja California... ya no podemos tolerar que esto suceda en los nuevos gobiernos..."

Al concluir, se comprometió a invitar una vez al mes a cada uno de los alcaldes y alcaldesas de la entidad, para que informen en su video conferencia matutina sobre las acciones que desarrollan en los municipios, para que compartan sus logros, planes y acciones que son de interés público.