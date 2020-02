No se le concederán permisos de construcción a Grupo Melo en Baja California, señala Jaime Bonilla

Por los problemas ocurridos en la colonia Lomas del Rubí

TIJUANA, B.C.- El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, realizó una transmisión a través de su página de Facebook, en donde comunicó los resultados de la mesa de seguridad diaria que se hace en el Centro de Gobierno de BC en Tijuana, además contó con la presencia de Alejandro Ruiz Uribe, delegado único del Gobierno Federal en el estado e Isaías Bertín Sandoval, secretario técnico de las mesas de seguridad de esta administración.

Primeramente, Bertín Sandoval informó que las "Jornadas de la Paz" de este próximo fin de semana se llevarán acabo en el municipio de Tijuana, el sábado 15 de febrero se realizará en la colonia Urbi Villas del Campo y el domingo 16 de febrero en la colonia Maclovio Rojas.

Además este jueves 13 de febrero, el gobernador encabezará una reunión con los 5 alcaldes del estado y con los directores de seguridad pública de cada municipio para evaluar la estadística y los avances que ha habido en estos últimos meses.

Por su parte, el delegado federal Ruiz Uribe estableció que la zona dañada por deslizamiento de tierra en la colonia Sánchez Taboada no volverá a contar con el servicio de luz nuevamente, pues el día de ayer un poste de electricidad colapsó, por lo cual se perdió la energía eléctrica en toda la región.

La Comisión Federal de Electricidad acudió a la reparación del servicio, sin embargo, no se logró el restablecimiento en la colonia donde ocurrió el accidente, pues ya que era muy peligro acceder a dicha área. Por este tipo de problemas, el representante del presidente en BC exhorta a la población a firmar las diferentes opciones que le brinda el estado para su reubicación.

El gobernador Jaime Bonilla mencionó que no se le concederá ningún permiso de construcción y venta de terrenos al Grupo Melo, esto después de no haberse responsabilizado de las viviendas colapsadas en el colonia Lomas del Rubí el año pasado, también denunció que la empresa sigue construyendo casas pero en altas de horas de la noche, esto para no ser vigilados por las autoridades.

Ruiz Uribe agregó que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) cancelará los créditos para las casas construidas por esta desarrolladora de fraccionamientos.

Al final, el gobernador recordó una frase mencionada por el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana en su conferencia de prensa, "Menos escritorio y más territorio", en relación a una invitación a los funcionarios del país, en salir de sus oficinas y conocer el contexto en que vive la población, por ello Bonilla recalcó la importancia de las "Jornada de las Paz" que se realizan cada semana.