"No nos vamos a dejar intimidar", reiteró el Gobernador Jaime Bonilla ante denuncia presentada

"Porque no sabemos si (José Guadalupe Osuna Millan) se queja porque dije que en su administración fue una de las más corruptas

TIJUANA, B.C., 22 de septiembre de 2020.-"En Baja California vamos a defender los intereses de los bajacalifornianos... aquí se sigue diciendo la verdad y no nos vamos a intimidar", aseguró el gobernador Jaime Bonilla Valdez, al abordar el tema de una demanda que el exmandatario panista José Guadalupe Osuna Millán dijo haber presentado en su contra por supuesto "daño moral" e "infundios".

Al respecto el mandatario estatal manifestó: "No me han notificado... Estoy esperando que me notifiquen y con mucho gusto le contestaremos... No sé a que se refiera de abuso de autoridad, al menos de que esté enojado porque le estemos cobrando el agua a sus ?compas?, a los que les permitió que no pagaran por tantos años".

Sobre el supuesto daño moral abundó: "Lo de daño moral, tiene que haber daño a alguien que realmente sí se califique como una persona que tuvo moral, cuando fue gobernador... Está por comprobarse... y, sobre ´graves infundios´, nada más la verdad... No sé si me está demandando o denunciando porque dije que era corrupto y que protegía a narcotraficantes, no sé si por eso, porque así fue; o por el mal manejo cuando fue director de CESPT, que condonó millones de dólares a empresarios".

El gobernador Bonilla Valdez reiteró que, "...Osuna Millán, fue uno de los gobernadores más corruptos que ha tenido Baja California...". Incluso comentó que en esta polémica le tocó observar la participación de Jaime Martínez Veloz que "le anduvo echando porras a los panistas, un hombre que supuestamente es de izquierda, completamente incongruente".