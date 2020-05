No hubo aumento de casos de Covid-19 en Tijuana; Se registró 10 casos en BC

Suma 253 defunciones

Tijuana.- Por primera vez desde que se registró el primer contagio de Covid-19, no se ha registrado más casos en las últimas 24 hrs. desde que se actualizaron los datos por parte de la Secretaria de Salud del Estado. Claro es, que esto no implica a bajar la guardia en cuanto los protocolos que contingencia o que no siga habiendo más casos en los próximos días.

Sumando los casos de los demás municipios, solo se sumaron 10 casos más. Ayer el numerador estaba en 1646 casos confirmados y hoy el tabulador esta en 1656 casos con Covid-19.

El informe se dio a conocer durante las conferencias matutinas que realiza el Gobernador, Jaime Bonilla en compañía del Secretario de Salud de BC, Alonso Pérez Rico.