No hay aumento autorizado a las tarifas de transporte público

El Cabildo de Tijuana pide a la ciudadanía no dejarse sorprender por falsos cobros

Tijuana, Baja California, 4 de enero de 2020.- El XXIII Ayuntamiento de Tijuana informa que cualquier incremento a las tarifas del transporte público debe ser revisado y en su caso aprobado por el Cabildo de Tijuana por lo que se pide a la ciudadanía no dejarse sorprender por falsos cobros.

Román Antonio Aboytes Hernández, Secretario de Movilidad Urbana Sustentable en Tijuana, indicó que algunos choferes de camiones masivos intentan justificar el supuesto aumento con un oficio emitido por la compañía en la que trabajan sin embargo solo la autoridad municipal tiene la facultad de decidir el aumento a las tarifas del transporte público.

Enfatizó que el presidente municipal, Arturo González Cruz, giró instrucciones para actuar de manera inmediata y sancionar a quienes incrementen el pasaje sin autorización.

"Ese oficio no tiene ningún sustento legal, no está aprobado ningún incremento, es un acto unilateral, no de todos sino de algunos transportistas y habría consecuencias de eso", subrayó Aboytes.

El titular de Movilidad Urbana Sustentable indicó que a través de la Dirección de Transporte Público de Tijuana se están revisando y ubicando las unidades que están cobrando de manera irregular

un sobre precio al pasaje.

Puntualizó que la administración encabezada por Arturo González ha demostrado que trabaja buscando el

consenso y beneficio ciudadano en todo momento por lo que la aplicación de un aumento en el pasaje del trasporte constituye una falta que será sancionada con rigor.