"No es facultad del gobierno del estado cerrar la frontera, ante la emergencia sanitaria"

Las dos primeras semanas del mes de mayo, son las más críticas de la pandemia

TIJUANA, B.C. - El gobernador Jaime Bonilla Valdez, expresó –en respuesta a cuestionamientos de ciudadanos en redes sociales- que el cierre de la frontera como una medida restrictiva para inhibir la propagación de casos por COVID-19, no es facultad del titular del Poder Ejecutivo de Baja California.

Así lo señaló durante el ejercicio cotidiano de acercamiento virtual con la comunidad, al ofrecer el reporte diario actualizado del avance del Coronavirus en Baja California, a través de la video conferencia matutina.

"No podemos cerrar la frontera, es un tema de gobierno Federal, a través del Canciller, si yo tuviera la facultad hace mucho la hubiera cerrado; por 15 días para ver qué pasaba", puntualizó, acompañado del Secretario de Salud, Dr. Alonso Oscar Pérez Rico, quien presentó su reporte diario sobre COVID-19 en la entidad.

Enfatizó que "no se puede frenar la movilidad entre ambas regiones, ya que hay personas que habitan en Tijuana, trabajan del otro lado de la frontera y viceversa; sumado a que California cerró sus comercios, más no la industria".

Con respecto a la reapertura de las empresas con actividades "no esenciales" en Baja California, el jefe del Ejecutivo estatal explicó que por decreto presidencial este tipo de industria cesó sus actividades, y no será hasta finales de mayo cuando se determinen los mecanismos de activación.

Aclaró que aquellos trabajadores de empresas con actividad "esencial", que no estén en la categoría de grupo de riesgo, si deciden no cumplir con sus labores, los empleadores no están obligados a pagarles su salario, caso contrario de los "no esenciales" que se les debe cubrir su salario por el confinamiento domiciliario.

Por su parte, el secretario de Salud, recordó que las dos primeras semanas de mayo en curso, son las más críticas de la pandemia y una determinante para saber si los casos siguen en aumento o la curva epidemiológica empieza a descender.

Por tal motivo, reiteró que es importante apegarse al esquema de la Jornada Nacional de Sana Distancia y tener presente las siguientes medidas: Distanciamiento social, no reuniones en casa, no saludar de mano, lavado frecuente de manos, estornudo en etiqueta, limpieza de superficies y el resguardo domiciliario.

Pérez Rico, detalló que las tres enfermedades que representan un serio problema de salud pública en nuestro territorio son: Hipertensión, diabetes y obesidad, que afectan la condición de un paciente que contrae el virus; sin dejar de contar que muchas personas llegan a los hospitales con la enfermedad muy avanzada y con complicaciones respiratorias, por lo que los tratamientos regularmente no funcionan.

En Baja California, al corte del 10 del presente mes de mayo, se han estudiado 5 mil 129 casos de COVID-19, de los cuales 2 mil 461 dieron positivo. Cabe mencionar que existen en la región 320 casos activos, que son los que han propagado la enfermedad.

El desglose por ciudad de casos confirmados es el siguiente: Tijuana, mil 237 pacientes; Mexicali, 949; Ensenada, 103; Playas de Rosarito, 36; Tecate, 120; San Quintín/ Vicente Guerrero, 16.

Se reportan 416 defunciones en Baja California, en Tijuana 280; Mexicali, 99; Ensenada, 16; Tecate, 16; Playas de Rosarito, 4; y en San Quintín/Vicente Guerrero un fallecimiento, lo que se traduce en 6.5 muertes por día.

El Dr. Pérez Rico, añadió que se han recuperado 456 pacientes de COVID-19 en el estado, después de 14 días de no presentar síntomas. De estos 456 pacientes, 239 son de sexo masculino, y 217 del sexo femenino. De Mexicali 212, de Tijuana 217, Ensenada 4, Tecate 20 pacientes, y Rosarito 3. Con una edad promedio de 39 años.

El IMSS de Baja California, reporta 642 pacientes sospechosos, de los cuales 214 muestras se encuentran en el Hospital La Raza en la Ciudad de México (CDMX), las 428 restantes están en proceso con el apoyo del Gobierno del Estado, este 11 de mayo del año en curso saldrá el resultado de 250 pruebas, buscando acabar con el rezago en las muestras del instituto.

Finalmente, el secretario de Salud, agregó que sigue el reclutamiento de los profesionales de la salud, en Ensenada se requiere de médicos y en Mexicali, personal de enfermería; pueden contactarse al teléfono (686) 559 58 00, extensiones 4675, 4520,4518 y 4521.