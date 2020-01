Niños migrantes mexicanos piden desde Tijuana a AMLO que no los manden a Guatemala

Tijuana.- La administración del presidente Donald Trump confirmó la posibilidad de que los migrantes mexicanos que buscan asilo en la frontera sean enviados hasta Guatemala a esperar resultados a sus peticiones, mientras niños migrantes que ya están en la frontera piden al presidente Andrés Manuel López Obrador que los proteja.

El Departamento de Seguridad Interior (HSD) respondió a petición de medios que "ciertos mexicanos que buscan protección humanitaria en los Estados Unidos pueden ser elegibles para ser transferidos a Guatemala y tener la oportunidad de buscar protección allí, bajo los términos del Acuerdo de Cooperación de Asilo de Guatemala".

La cancillería mexicana respondió en breve comunicado que México está en desacuerdo pero reconoció que la decisión estadunidense puede empezar por afectar a cientos de migrantes.

Por su parte la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó que ahora el número de familias mexicanas que busca asilo va en aumento, mientras que el de centroamericanas se reduce.

De acuerdo con cifras de CBP, en el año fiscal 2019, que terminó en septiembre, se registró un incremento de familias mexicanas en comparación con el año anterior, de dos mil 600 a seis mil familias.

Luego CBP registró otras dos mil familias de México en octubre y noviembre. Las cifras de diciembre están en trámite.

Hasta ahora se desconoce si algún migrante mexicano ha sido enviado a Guatemala. Las primeras noticias al respecto las proporcionó cerca de un centenar de migrantes mexicanos que el 30 de diciembre se presentó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en Tijuana en busca de ayuda para que no los enviaran a Guatemala.

De acuerdo con varios migrantes, por pláticas con arrestados en el centro de detenciones en San Diego se enteraron de la posibilidad de ser enviados a Guatemala.

Un par de hermanitos menores de edad escribieron una carta al presidente López Obrador y la entregaron a la CNDH para pedir que les ayudara a entregarla.

"Mi familia no puede estar en ese país ya que el crimen organizado controla a los ex kaibiles", o ex miembros élite del ejército formados en los ochenta para operaciones contra insurgentes; "los maneja como sicarios", indicaron los menores del estado de Guerrero.

"Mandar a nuestra familia a Guatemala, sería ponerla en riesgo de muerte", indicaron los menores que piden al presidente "usted es muestro presidente así como de todos los mexicanos y puede ayudarnos".

Luego del pronunciamiento de la cancillería mexicana, los menores, contentos, estaban seguros de que el presidente leyó su carta.

El programa mediante el que Estados Unidos enviaría a mexicanos a Guatemala ya ha enviado a más de 62 mil migrantes a la frontera mexicana, al menos doce mil a Tijuana.

A diferencia de los migrantes centroamericanos a quienes la administración del presidente Donald Trump exige que pidan asilo primero en México u otro país que recorren para llegar a la frontera, los migrantes mexicanos no recorren ningún otro país, solo llegan a la frontera norte de México.