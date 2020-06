Niegan libertad al Capitán Huerta; continuará preso

La Juez Tercero de lo Penal declaró auto de formal prisión al ex director de la Policía

TIJUANA.- El ex director de la Policía Municipal de Tijuana, Capitán Gustavo Huerta Martínez, continuará en prisión en la Penitenciaría La Mesa, luego de que la juez Tercero de lo Penal le negó el auto de libertad.

De esta manera, el Capitán Huerta enfrentará su proceso en el juzgado desde la Penitenciaría, hasta que se determine su inocencia o culpabilidad.

El pasado 5 de junio el ex jefe policiaco fue detenido e internado en el Centro Reinserción Social de esta ciudad, por agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado, en cumplimiento a una orden de aprehensión girada por el Juzgado Tercero de lo Penal por el delito de tortura.

En el 2010, ex policías acusaron al ex director de la Policía y al ex secretario de seguridad pública Teniente Julián Leyzaola Pérez, de hacerlos torturado.

En su declaración preparatoria, luego de ser detenido el pasado 5 de junio, el capitán Huerta inculpó a su ex jefe Leyzaola de haber realizado los actos de tortura contra los policías, y que él solo estuvo como observador a distancia.

Sin embargo, los alegatos presentados por la defensa del capitán Huerta, no fueron suficientes para que la juez le concediera la libertad.

Por lo que, el ex jefe policiaco seguirá su proceso en prisión.

En esta investigación, aún está pendiente la cumplimentación de una orden de aprehensión con el ex secretario de seguridad pública de Tijuana, Julián Leyzaola Pérez. Lo cual, puede ser fundamental para determinar la responsabilidad de ambos en la investigación que realiza la Fiscalía General del Estado.