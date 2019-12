Necesitan17 millones de pesos para poner en condiciones de funcionamiento a las escuelas

Lo señala Alejandro René Molina Torres

TECATE.- En su informe ante el mandatario estatal, el titular del INIFE, Alejandro René Molina Torres, dijo que se requieren en total 17 millones de pesos para poner en condiciones de funcionamiento a las escuelas; se espera que al inicio del año 2020 se reciba una partida de orden social de 13 millones de pesos. El INIFE federal, aportará a los 5 municipios y poblados del estado 23 millones de pesos.

En seguimiento a la revisión ordenada por el gobernador Jaime Bonilla Valdez al titular del Instituto de Infraestructura Física de Baja California (INIFE) para identificar las necesidades en las instalaciones de los planteles educativos, se detectó que hay 75 proyectos varados por recursos detenidos de la anterior administración.

De acuerdo al análisis, un total de 31 escuelas fueron revisadas en toda la Entidad, particularmente en el sur profundo del municipio de Ensenada, con la finalidad de analizar cuáles son sus necesidades y presentar un esquema de trabajo para su reconstrucción.

El Director General de INIFE, se hizo acompañar por sus colaboradores, Luis Armando Gutiérrez, coordinador Ejecutivo, José Jorge Cisneros Velazco, coordinador Ejecutivo Zona Costa y Abraham Rodríguez, encargado Digital.

El primer plantel que se visitó se encuentra en Ensenada, es la escuela Telesecundaria número 92, que cuenta con 219 estudiantes de turno matutino, su prioridad es una techumbre, porque su cancha deportiva, no cuenta con ella y los alumnos hacen sus actividades a la intemperie.

Además presenta goteras en aulas, y carecen de un comedor adecuado. A pesar de esto, es una de las escuelas más retiradas del Estado que ya están recibiendo los desayunos calientes.

Otra de las escuelas visitadas fue el jardín de niños "Francisco Gabilondo Soler", ubicado en el paralelo 28; este plantel cuenta con 41 alumnos de preescolar y se requieren $400,000 pesos (cuatrocientos mil pesos), para su reparación y funcionamiento óptimo.

Cerca del jardín de niños está es la escuela secundaria, Ignacio Manuel Altamirano, con 85 alumnos, y el 75% son de la localidad de Guerrero Negro, esta misma requiere $820,000 pesos (ochocientos veinte mil pesos), para el mantenimiento de techumbre, ya que desde hace 4 años ha permanecido en las mismas condiciones precarias.

La primaria Revolución, se encuentra en Vía de Jesús María, cuenta con 20 alumnos, y se requieren de $600,000 pesos (seiscientos mil pesos), para la reconstrucción de los módulos sanitarios, dichos espacios no funcionan y también la techumbre en las canchas deportivas y cambiar hasta bandera que está a punto de desplomarse.

Del poblado de Cataviña, está el jardín de niños el Cirio, con 8 alumnos, que provienen de familias de pescadores, no cuentan con núcleo sanitario, no tienen lavamanos, no tiene base para tinaco, se requiere impermeabilización, una techumbre cívica, ventanas nuevas en las aulas y un comedor,

La escuela Rosa Aguirre, ubicada en el poblado del Rosario, tiene 37 alumnos, y requiere de un presupuesto de obra de $487,000 pesos (cuatrocientos ochenta y siete mil pesos), para mejorar los techos de su comedor, banquetas y áreas deportivas.

La escuela José Vasconcelos, de 150 alumnos, requiere de $750,000 pesos (setecientos cincuenta mil pesos), en reparaciones al sistema eléctrico, área cívica y techumbre para espacios deportivos.

Los líderes de Antorcha Magisterial, pidieron a Alejandro René Molina Torres, director de INIFE, visitara 5 de sus escuelas. En algunos casos se detectaron problemas de documentación y regularización de terrenos y para hacer una inversión formal, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), delegación Baja California, entregará las escrituras de los predios.

Por lo pronto, aseguró el funcionario se apoyará con la reparación de las goteras en las aulas con un presupuesto de $200,000 pesos (doscientos mil pesos). La primera de las escuelas es Citlalmina, que cuenta con un grupo muy grande de 876 alumnos, se requiere de 350,000 pesos (trecientos cincuenta mil pesos), para techumbre e impermeabilización, los baños son insuficientes y se reconoce la gran vocación de los maestros, pese a las condiciones adversas, continúan impartiendo sus clases, aseveró Molina Torres.

En el caso de la escuela primaria, Venustiano Carranza en Tijuana, en donde asistió el Gobernador, Jaime Bonilla Valdez, se requiere de $3, 000,000 pesos (tres millones de pesos), se requiere instalar una nueva techumbre, además es muy grande, actualmente cuenta con un avance de reconstrucción del 20%. Es prioritario arreglar las bardas perimetrales y un área de comedor. El titular de INIFE, informó que el día 20 de diciembre, al salir de vacaciones los alumnos, ingresarán cuadrillas para trabajar en los proyectos. Finalmente el Tecnológico de Tijuana, cuenta con mil alumnos, y sus carencias ascienden a $1, 700,000 pesos (un millón setecientos mil pesos), el módulo 4 de la institución esta inoperante porque le hace falta la fachada.

El Gobernador, Jaime Bonilla Valdez, reconoció "así se debe de trabajar con compromiso, nada que no tengo recursos, hare una vista al iniciar el año a la escuela Venustiano Carranza de esta ciudad para ver los avances."