Multa verificación municipal a particular por realizar carreras de caballos

Al evento asistieron decenas de personas, se atiende denuncia ciudadana por evento en un taste del Cañón Rosarito

Playas de Rosarito, Baja California.- El Gobierno de Playas de Rosarito, que encabeza la Presidente Municipal Araceli Brown Figueredo, recordó a la ciudadanía que siguen prohibidas las concentraciones masivas para evitar contagios de COVID-19, y en este marco, por medio de la Dirección de Verificación Municipal se procedió a sancionar a un particular por organizar carreras de caballos en un taste del Cañón Rosarito, sin autorización y con asistencia de decenas de rosaritenses.

En estas acciones, como ha ocurrido en casos de quienes han participado en fiestas o reuniones con fines de entretenimiento en grupos mayores a diez personas, con base en una denuncia ciudadana intervino la autoridad municipal, y a través de esta Dirección se procedió a acudir al sitio.

El personal de verificación comprobó la asistencia de al menos cien personas en el referido taste, lo que no puede ocurrir por las disposiciones oficiales contra la pandemia, y se sancionó a un particular por convocar a carreras de caballos sin contar con los permisos correspondientes, además de que no podría haber autorización para eventos masivos por las circunstancias actuales.

El VIII Ayuntamiento reitera a la ciudadanía que, por la contingencia sanitaria, la Secretaría de Salud tanto federal como estatal determinaron tomar medidas como mantenerse en casa, cuidar la sana distancia y sólo realizar actividades consideradas como esenciales, por lo que el Gobierno Municipal por medio de sus dependencias contribuye y vigila para que se cumplan.

Por último, Brown Figueredo afirmó que, en apoyo a las disposiciones de las autoridades sanitarias, quienes participen en actividades masivas, asistan a las playas que se encuentran cerradas al público y no respeten las medidas preventivas podrán ser detenidos y presentados ante el Juez Calificador en turno.