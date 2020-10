Muestra científica mexicana de la NASA importancia del papel de la mujer en la sociedad

La última capacitación que hubo en la NASA para astronautas eran mitad mujeres y mitad hombres

Como parte de mostrar un ejemplo de que las mujeres siguen ganando espacios en la sociedad, la científica mexicana Ali Guarneros ofreció una plática dentro del cuarto día de actividades de Tijuana Innovadora 2020.

En una entrevista realizada por el presidente del Cluster Aeroespacial de Baja California, Tomás Sibaja, la ingeniera aeroespacial mexicana que colabora con la NASA, Ali Guarneros Luna mencionó que Tijuana tiene un lugar muy especial en su corazón ya que, aunque no ha vivido en esta ciudad, ha hecho colaboraciones con la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y ahora para Tijuana Innovadora.

"Toda la administración de NASA está enfocado en apoyar a las mujeres y que se facilitar estos procesos, la última capacitación que hubo para astronautas era mitad mujeres y mitad hombres, ahora se busca balancear las oportunidades para tener más mujeres de diferentes culturas entre astronautas, ingenieros y científicos", remarcó.

Indicó que ya puede ver un avance en el tema de igualdad de condiciones para la mujer en México y las minorías en Estados Unidos con ayuda con de la tecnología que permite documentar y quita la posibilidad de que el agresor lo niegue, aunque todavía queda mucho por hacer.

"Hay demasiado que debemos de cambiar, pienso que a veces la misma sociedad nos divide, desde cuando entramos a una tienda de ropa para niños en la que las prendas traen dibujados cohetes, carritos, planetas y en el caso de las niñas no, esto me genera un choque porque yo desde los 15 años me ha gustado la mecánica", explicó.

Recordó que al convivir de pequeña con sus hermanos y amigos hombres, al entrar en la disciplina de la ingeniería espacial no le generó ningún problema de sentirse menos y le permitió trabajar a la par, desarrollando un carácter fuerte y asertivo.

Exhortó a que el cambio debe venir desde el núcleo del hogar y la educación de nuestros hijos para que no se vea a la mujer como una persona que se deba quedar en casa, sino que ambos géneros deben aprender por igual sus actividades ya que al final de cuentas, es conocimiento que va a servir toda la vida para hacerla más práctica.

Cabe mencionar que todas las actividades de la quinta edición de Tijuana Innovadora se pueden seguir hasta el 10 de octubre en formato digital de manera gratuita, a través del sitio tijuanaeselfuturo.org