Muestra Yalitza Aparicio situación de comunidades indígenas en TI 2020

Uno de los temas de discriminación más polémicos en México fue el centro de atención en la plática "Mujeres del futuro" con Yalitza Aparicio

Como parte del cuarto día de actividades de Tijuana Innovadora 2020, "Tijuana Es el Futuro", la embajadora de la UNESCO, Yalitza Aparicio, platicó en entrevista con Pablo Barragán sobre sus experiencias, críticas y formas en las que ha sobrellevado la discriminación .

Yalitza Aparicio subrayó que La exclusión hacia los pueblos indígenas ha tomado fuerza desde hace ya muchos años, sin embargo, en 2018 esta atrajo una importante cantidad de reflectores debido a la nominación de Yalitza a los Premios Óscar como mejor actriz de reparto por su participación en la película "Roma", siendo ella misma víctima de críticas debido a tener raíces indígenas.

"En mi caso llegué a estar expuesta de manera pública y fuerte, fue donde entendí, pero no justifiqué, el temor de mis papás por sobreprotegerme, en una ocasión en forma de burla le dije a mi papá bueno, tú no querías que yo aprendiera el mixteco, pero tengo toda la apariencia, esto jamás me lo ibas a quitar y yo jamás lo hubiera querido perder", mencionó.

Explicó que, debido a la discriminación hacia las comunidades indígenas, sus padres no quisieron que aprendiera su lengua materna, pensando que si hablaba español sería menos propensa a ser excluida, lo que se ha convertido en el punto de quiebre para el paulatino desvanecimiento de distintas lenguas y costumbres indígenas en el país,.

"Llegué hasta aquí porque nunca negué quien era, siempre me sentía orgullosa de mis orígenes, así que esto ha provocado que muchas personas digan: No voy a negar quién soy, yo hablo está lengua, yo tengo estos orígenes, me quieren aceptar bien y sí no, seguiré luchando y voy a estar ahí", comentó Aparicio.

Explicó que las personas deben aprender a valorar la riqueza de estas comunidades, a respetarlas y quererlas como se merecen, añadiendo que es consciente del importante papel que tiene para ellas.

"Toca seguir luchando por los derechos, no solamente van a ser estos dos años, el título de embajadora será este tiempo, pero para mí va a ser toda la vida, es algo que me gusta hacer, defender los derechos de mi gente", recalcó.

Indicó que la educación es una de las claves principales para conocer lo que hay en nuestros alrededores, conocer las diversas culturas y lenguas que guarda nuestro país, para así preservar y erradicar la discriminación hacia las comunidades indígenas..

Cabe mencionar que Tijuana Innovadora 2020 sigue con su programación digital hasta el 10 de octubre en donde encontrarás conferencias, entrevistas y más, todo a través del portal tijuanaeselfuturo.org.