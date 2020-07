MOSA un modelo salvavidas que te dice que tan riesgoso es para ti contraer Covid-19

Por medio de 11 preguntas te arroja un resultado que te indica el nivel de riesgo pero sobre todo a crear conciencia

TIJUANA.- El Dr. Djamel Toudert, un investigador, que trabaja en el Colegio de la Frontera Norte realizó un modelo estadístico que nos ayuda a predecir si una persona que dio positivo al COVID19 tiene más posibilidad de curarse o de fallecer. Además que podemos saber si estamos en alto riesgo de contagio de acuerdo a nuestras enfermedades y municipio donde vivimos.

Pero más que nada, tiene el objetivo de crear más conciencia entre la ciudadanía. Aunque no estemos el alto riesgo de contagio no significa que podamos evadir las recomendaciones sanitarias, si no al contrario, es cuidar más de quienes son propensos y ayudar a bajar el índices de casos confirmados por Covid-19.

El modelo Salvavidas (Mosa)

En entrevista virtual con EL MEXICANO, el Dr. Djamel Toudert nos explicó sobre su más reciente proyecto que realizó a favor de la comunidad. "Es una aproximación estadística que parte de los datos que publica la secretaria de salud a nivel nacional, sus datos se dividen en dos grupos quienes contrajeron covid y vivieron y los que no"

Con base a esos datos, Djamel ha creado dicho modelo con el fin de "mejorar nuestra conciencia, para tomar en cuenta la enfermedad que estamos enfrentando, ya que todavía hay personas que no estas conscientes que estamos enfrentado una enfermedad demasiada peligrosa".

¿Cómo podemos accesar a este modelo?

"Es muy sencillo la metodología del modelo, hay un archivo de Excel, la podemos descargar en nuestra computadora, hay 11 preguntas que al momento de contestar nos arroja el puntaje inmediato".

Para poder leer su investigación y descargar el archivo puedes dar clic aquí.

(https://www.colef.mx/estudiosdeelcolef/un-modelo-salvavidas-mosa-articulo-de-investigacion)

Dentro del archivo encontrarás 11 preguntas sencillas que deberás contestar. Se recomienda abrir el archivo en Google Docs.

Para finalizar, el Dr. Djamel Toudert recomendó cuidar de nosotros y de los demás y saber que sobre las afectaciones que podemos generar si no tomamos las medidas adecuadas.