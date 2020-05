"Mis colores son más intensos desde que soy mamá": Mariela Ortiz Guevara

En el marco del Día de las Madres, la artista plástica ensenadense, con varias exposiciones colectivas e individuales en el Centro Estatal de las Artes, afirma en entrevista que la maternidad le despertó el gusto por tonos más intensos en sus obras.

Mexicali, B.C., 10 de mayo de 2020.- · En el marco del Día de las Madres, la artista plástica ensenadense Mariela Ortiz Guevara, con varias exposiciones colectivas e individuales en el Centro Estatal de las Artes, afirma en entrevista que la maternidad le despertó el gusto por tonos más intensos en sus obras.

Directora de la academia de arte Prisma, Ortiz Guevara egresada de la Facultad de Artes de UABC, Campus Mexicali, recuerda que la maternidad le llegó tras 10 años de trayectoria en las artes plásticas y desde entonces ha notado algunos cambios en sus obras.

"Aún tengo muy poco de ser mamá, pero he notado que mi gusto por algunos colores ha cambiado, ¡es muy curioso! Me empezaron a gustar combinaciones muy diferentes a las que elegía antes. En la docencia también, siempre me ha gustado dar clases a niños, pero después de ser mamá siento que lo disfruto más", expresó.

"Estoy preparando una nueva serie de pinturas que involucra a mis alumnos pequeños y por supuesto a mi hija. Combinar mi trabajo con el cuidado de mi hija no es tarea fácil, especialmente al principio, pero ha sido cuestión de administrar mi tiempo, organizarme mejor y delegar responsabilidades. Estoy muy contenta con esta nueva aventura", afirmó.

Ortiz Guevara cuenta con siete exposiciones individuales y ha participado en más de 40 colectivas de perfil nacional e internacional. Desde el 2006 se desempeña como docente de la plástica para niños, jóvenes y adultos.

Su labor como promotora incluye la rehabilitación de espacios públicos en colaboración con instituciones gubernamentales, por medio de murales y talleres. Además, impulsa el Instituto Ortiz Guevara, A.C., con el objetivo de potencializar la formación artística y la búsqueda de oportunidades para niños y jóvenes.

