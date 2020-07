Miriam Cano defendió en el Congreso del Estado las garantías de las personas de la diversidad sexual

La iniciativa se regresará a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales para continuar con su análisis

Mexicali, B.C., jueves 16 de julio de 2020.- La diputada Miriam Elizabeth Cano Nu´n~ez, lamento´ que en el Congreso del Estado de Baja California los diputados y las diputadas sigan enfrascados en reconocer los derechos fundamentales de las personas pertenecientes a la Diversidad Sexual.

Durante su participacio´n ante la Ma´xima Tribuna de la Entidad, la legisladora sen~alo´ que quienes pertenecen a la poblacio´n LGTTBQ+ se debe garantizar el respeto a sus garanti´as constitucionales.

"Mientras nosotros estamos votando, algunos a favor, otros en contra y otros en abstencio´n, las parejas de la Diversidad Sexual tambie´n viven la tragedia del COVID-19; tambie´n tienen a su ser querido hospitalizado y no pueden recibir de ninguna manera el reporte de su familiar porque no tienen certeza juri´dica porque no tienen como comprobar, no dejan de ser ma´s que un amigo o una amiga", declaró.

La diputada morenista levanto´ la voz al indicar que tambie´n las personas LGTTBQ+ esta´n sin trabajar, esta´n sin producir y sin seguridad social por no contar con la institucio´n juri´dica del matrimonio.

¿Cuántas desgracias ma´s tienen que pasar para voltear a verlos y para legislar por ellos? ¿Cua´nto tiempo ma´s tenemos que esperar para que ellos tengan certeza juri´dica?. Cuestiono´ con e´nfasis Cano Nu´n~ez a los diputados y diputadas de Baja California.

El resultado de la votacio´n de la iniciativa por la cual se busca reconocer los derechos fundamentales de las personas de la Diversidad Sexual en la Entidad fue: de 15 votos a favor, 7 abstenciones y 3 votos en contra, por lo que no se aprobo´ la reforma constitucional sobre el matrimonio igualitario.

El acuerdo final por parte de los integrantes del Poder Legislativo fue regresar la reforma a la Comisio´n de Gobernacio´n, Legislacio´n y Puntos Constitucionales.

Miriam Cano recordo´ que la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, validó la constitucionalidad de las uniones entre personas del mismo sexo.

La representante popular se comprometio´ a seguir luchando por los derechos fundamentales de las personas de la Diversidad Sexual, al tiempo en que pidio´ a los legisladores y legisladoras se agilice todo lo necesario para aprobar lo ma´s pronto posible el matrimonio igualitario en Baja California.