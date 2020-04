Michael Jordan, inspirará en cuarentena

Netflix y ESPN decidieron adelantar el estreno de la serie "The Last Dance", inspirada en la vida y carrera del ex basquetbolista.

TIJUANA.- Las fanáticos de Michael Jordan tendrán una cuarentena inspiradora, ya que Netflix y ESPN decidieron adelantar el estreno de la serie "The Last. Dance", a fin de impulsar el que las familias se queden en casa, en estos días de resguardo por el coronavirus. La serie producida en conjunto por Netflix y ESPN tendrá sus primeros capítulos en la plataforma a partir del 20 de abril, los cuales se irán difiriendo de dos en dos cada lunes, hasta terminar el 27 de mayo. Este trabajo documental estaba pensado para ser visto en el verano; sin embargo, por los recientes acontecimientos, se tomó la decisión de adelantar su develación, de acuerdo con un comunicado emitido tanto por ESPN como por Netflix. "The Last Dance", está centrada en la vida y carrera de Michael Jordan, según se aprecia en el trailer, contará con los testimonios de personajes importantes delbaloncesto y contemporáneos de "Su Majestad", como Scottie Pippen, Dennis Rodman y Steve Kerr. Además, se sabe que habrá profundización en la temporada de 1997-1998, última de Jordan con los Bulls de Chicago. De ahí el nombre de la serie. Un poco de Historia "The Last Dance" es un documental que ha tomado casi un cuarto de siglo en producirse. Se gestó en el otoño de 1997, cuando Jordan, el dueño de los Bulls Jerry Reinsdorf y el entrenador Phil Jackson permitieron que las cámaras de NBA Entertainment siguieran al equipo durante toda la campaña. "Michael Jordan y los Bulls de los 90 no sólo eran una super estrellas del deporte, eran un fenómeno global", dijo recientemente Jason Hehir, el director de la serie. "Producir Making ´The Last Dance´ fue una oportunidad increíble de explorar el extraordinario impacto de un hombre y un equipo. Durante casi tres años investigamos a fondo para presentar la historia definitiva de una dinastía que definió una era y presentar a estos héroes deportivos como humanos". Breve The Last Dance Serie inspirada en la vida de Michael Jordan Adelante su estreno para el 20 de abril, por Netflix

