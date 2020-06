México ante grave crisis por errores de AMLO: Jesús Ortega

TIJUANA, BC 3 DE JUNIO 2020.- México se enfrenta a una crisis grave económica que no se veía desde 1930 y se estima que la economía no crecerá lo que resta del mandato de Andrés Manuel López Obrador, afirmó Jesús Ortega Martínez, ex dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Durante una video conferencia organizada por Omar Sarabia Esparza, secretario general perredista, con dirigentes y militantes del PRD en Baja California, el ex Senador y fundador del partido del Sol Azteca, sostuvo que tras la emergencia sanitaria por el COVID-19, se avecina un cambio del comportamiento social y político ante crisis de nuestro país.

El ex Diputado resaltó que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), unos 12 millones de personas quedaron sin ingresos laborales desde el mes de abril.

Afirmó que este ocurrió en gran medida a que el Gobierno Federal tiene otras prioridades, como seguir invirtiendo en PEMEX y no generar apoyos a los pequeños y medianos empresarios para coadyuvar ante la inminente crisis.

"Andrés Manuel López Obrador y la Secretaria de Hacienda han aplicado una serie de políticas económicas erróneas que aunadas a lo que por su naturaleza ha generado el COVID-19 plantean un desafortunado panorama para nuestro país", acotó el líder de la corriente Nueva Izquierda del PRD

Jesús Ortega lamentó que debido al fracaso del Gobierno "amlista", crecerá la desigualdad y el número de personas en condiciones de pobreza, sobretodo en el Sur y Sureste de México.

En este sentido, el ex dirigente nacional del PRD aseguró que este partido tiene la obligación de informar a la ciudadanía verazmente y además de señalar las políticas erróneas del gobierno federal.

Sin embargo, aclaró que también realizar una serie de propuestas para contrarrestarlas y apegarse siempre a su actuar en el marco de las instituciones.

Aseguró que "el PRD seguirá trabajando con las Organizaciones de la Sociedad Civil y con otros actores políticos para hacer un Frente Opositor ante el gobierno autoritario del partido político MORENA".

Agregó que "hoy más que nunca debe recordarse que el PRD desde hace 31 años, ha contribuido a la construcción de las instituciones para fortalecer la democracia de nuestro país, así como también las instituciones defensoras de los Derechos Humanos".