Mensaje del Director de la PFLC, del profesor Joseé Cruz Holguín Ruíz

Esto con motivo al Día del Estudiante

Jóvenes estudiantes de la preparatoria Federal Lázaro Cárdenas:

"En este día del estudiante, cuando deberíamos estar festejándolos con la carrera la comida, , rifas, bailes y alegría, me dirijo a ustedes por este medio ante la imposibilidad de hacerlo de una de las tantas formas y uno de los tantos momentos, que la cotidianeidad o la ocasión especial en la preparatoria nos ofrecieron antes de la entrada de la primavera 2020.

Lo hago con la añoranza de no poder verlos, de no poder escucharlos; con la tristeza de ver las aulas vacías y las canchas y pasillos sin sus gritos, sin sus risas; con la nostalgia de ver edificios fríos y polvorientos, comprobando día con día que a la prepa le hacen falta ustedes,; que sin sus alumnos la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, no es la misma escuela portentosa que con orgullo presume lo que es y lo que tiene.

Cuánto han cambiado las cosas desde aquel martes 17 de marzo en que todavía desde el corazón mismo de su preparatoria, desde esta plaza cívica de su querida Lázaro, anunciamos que dejaríamos de vernos por un tiempo. Porque las autoridades sanitarias declararon la jornada nacional de la sana Distancia y las autoridades educativas decidieron suspender las clases presenciales en todas las escuelas; desde jardín de niños hasta universidad, con el fin de mitigar la propagación de contagios por el CORONAVIRUS causante de la pandemia mundial del COVID 19.

Tal situación nos tomó por sorpresa; cuando apenas empezábamos a prepararnos, de pronto nos encontramos parados frente a escenarios de vida, de trabajo y de convivencia radicalmente distintos a los que conocíamos. Al principio creíamos que era algo pasajero; que era como unas vacaciones prolongadas y que pronto regresaríamos a la escuela , estrechándonos la mano, que nos volveríamos a abrazar y a besar. Que el virus no nos tocaría. Que no entraría a nuestros hogares, que no enfermaría a nuestros familiares y amigos.

Hoy dos mese después, todavía no podemos dos meses después, todavía no podemos regresar a la escuela, porque vivimos en la tercera ciudad más contagiada del país. Nuestra Tijuana está pintada de rojo. Padecemos de un aislamiento que limitado la movilidad, la convivencia, las manifestaciones afectivas y las actividades productivas.

La inactividad laboral ha hecho crisis en la economía de personas y de empresas; la ansiedad y desórdenes emocionales amenazan con romper la armonía personal y familiar. Los enfermos y los muertos han entristecido y enlutado hogares en nuestra comunidad educativa.

En este complejo escenario, inédito para todos, hemos asumido el compromiso de continuar con su preparación académica a distancia. Llevando la escuela hasta sus casas; utilizando mediadores tecnológicos pero sobre todo contando con la disposición y el profesionalismo de sus maestros y maestras, quienes junto con ustedes también han tenido que aprender y a adaptarse a nuevas formas de trabajo.

Los docentes convirtieron sus casas en aulas y junto con ustedes también han tenido que aprender y adaptarse a nuevas formas de trabajo.

Los docentes convirtieron sus casas en aulas y sus recursos propios en materiales didácticos para impartir las clases y evaluar los aprendizajes de sus alumnos.

Esta nueva manera de interacción educativa, requiere de una eficiente comunicación; en la que tanto el emisor como el receptor estén conscientes de que la presencia física de los actores tiene que ser compensada con responsabilidad, innovación y creatividad pedagógicas. Porque una de las premisas académicas que ha dejado más que evidente la educación a distancia que la interacción directa y presencial entre alumnos y maestros, no se puede sustituir por ninguna mediación tecnológica.

Ya no regresaremos a clases presenciales en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas por lo que resta de este semestre; el ciclo escolar 2019 – 2020 se concluirá a distancia, incluidas las evaluaciones ordinarias y extraordinarias.

Esta ha sido una difícil decisión, derivada de las actuales condiciones sanitarias del municipio y de la entidad y el municipio en que vivimos y sin duda de las características propias de nuestra institución, por le tamaño de su población escolar principalmente, que si si hubiese decidido que regresábamos a la escuela el primero de junio el gran reto en la Lázaro hubiera sido el cómo sería ese regreso.

Con la suspensión de las clases de la mayor parte del semestre febrero- julio también se cancelaron los principales eventos académicos, culturales, artísticos, deportivos y recreativos que se llevan a cabo durante el ciclo escolar.

Lamento muchísimo muchachos que esta situación, los haya arrancado súbitamente de los espacios educativos; que les haya privado de asistir día con día a la escuela con el gusto de ver sus compañeros y amigos. Por haberles cancelado las olimpiadas académicas, los ensayos, los entrenamientos, las presentaciones artísticas, las competencias deportivas y las acciones del servicio social comunitario, actividades que solo los Jaguares de la Lázaro Cárdenas saben hacer con calidad, orgullo y compromiso.

De manera muy especial siento mucho que a generación próxima a egresar, la 2017 -2020 no vaya a tener sus tan anhelados eventos de fin de cursos. El paseo de noche de graduados, la ceremonia de despedida y la fiesta de graduación.

Les pido queridos alumnos y alumnos, que no se desanimen, que no claudiquen en el propósito de avanzar en sus estudios; aun en estos tiempos turbulentos, hay muchas cosas por hacer. Todos deben de concluir todas sus materias curriculares y para escolares con los mejores resultados posibles y regularizarse en las asignaturas pendientes.

Los alumnos del segundo semestre, elegirán una capacitación para el trabajo ó el Bachillerato Internacional. Los alumnos de cuarto semestre deben afianzar su trayectoria escolar y los alumnos de sexto semestre tiene por delante su ingreso a la Universidad.

La adversidad es la condición que pone a prueba la capacidad y fortaleza de los seres humanos. Los Jaguares de la Lázaro Cárdenas están hechos de una madera resistente a las más duras condiciones,: no se rajan, no se doblan, no se quiebran. Por favor no se dejen vencer; por favor no se rindan.

Cada fin de ciclo me ha gustado dedicar a mis estudiantes que van a concluir sus estudios y que les empiezan a brotar las alas que los impulsarán con éxito por los caminos de la vida cuando dejan la preparatoria, el poema "No te Rindas" del Escritor Uruguayo Mario Benedetti-

En ocasiones me organicé para que algunos de mis grupos lo declamaran en la última asamblea del año, otras veces se los declamé yo mismo en el auditorio, permítanme en esta ocasión tan extraordinaria dedicarlo a ustedes jóvenes de sexto semestre, generación 2017 – 2020, como un homenaje a su esfuerzo y dedicación y como un anticipado regalo de graduación."

"Voy a hacer de cuenta como si se lo estuviera declamando a cada uno de ustedes, viéndolos a la cara; para grabarlos en mi mente y en mi corazón, pues su huella de Jaguar ha quedado ya en cada rincón de esta entrañable escuela, que hace tres años los recibió con los brazos abiertos y que hoy los ve a punto de partir sin poder cerrarlos en una cálida despedida."

Muchas Gracias Muchachos

FELIZ DIA DEL ESTUDIANTE

No te rindas

No te rindas, aún estás a tiempo

de alcanzar y comenzar de nuevo,

aceptar tus sombras, enterrar tus miedos,

liberar el lastre, retomar el vuelo.

No te rindas que la vida es eso,

continuar el viaje,

perseguir tus sueños,

destrabar el tiempo,

correr los escombros y destapar el cielo.

No te rindas, por favor no cedas,

aunque el frío queme,

aunque el miedo muerda,

aunque el sol se esconda y se calle el viento,

aún hay fuego en tu alma,

aún hay vida en tus sueños,

porque la vida es tuya y tuyo también el deseo,

porque lo has querido y porque te quiero.

Porque existe el vino y el amor, es cierto,

porque no hay heridas que no cure el tiempo,

abrir las puertas quitar los cerrojos,

abandonar las murallas que te protegieron.

Vivir la vida y aceptar el reto,

recuperar la risa, ensayar el canto,

bajar la guardia y extender las manos,

desplegar las alas e intentar de nuevo,

celebrar la vida y retomar los cielos,

No te rindas por favor no cedas,

aunque el frío queme,

aunque el miedo muerda,

aunque el sol se ponga y se calle el viento,

aún hay fuego en tu alma,

aún hay vida en tus sueños,

porque cada dia es un comienzo,

porque esta es la hora y el mejor momento,

porque no estas sola,

porque yo te quiero.

Aut. Mario Benedetti.