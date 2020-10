Mejorarán imagen urbana de Ensenada con 200 mdp de la Sedatu

Respalda siete proyectos

ENSENADA.- Los siete proyectos que se realizarán en este puerto con recursos del Programa de Mejoramiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), impulsarán la infraestructura y la economía local, destacó el presidente Armando Ayala Robles.

El primer edil respondió con gratitud al apoyo para Ensenada, luego de presenciar la exposición del arquitecto Felipe Leal Fernández, coordinador de proyectos del Programa de Mejoramiento Urbano de la Sedatu, quien se trasladó desde la Ciudad de México para detallar las características ante autoridades del XXIII Ayuntamiento y representantes de sectores locales.

Expresó que se le hace justicia a la Colonia 89, al centro histórico y a la playa municipal y agregó que con estos proyectos "podremos tener mejores espacios, un mayor bienestar y marcar el antes y el después para Ensenada".

El alcalde recordó que una de las promesas fue la gestión ante los diferentes órdenes de gobierno para contar con recursos que impulsen las obras de infraestructura locales.

Agradeció el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador para que Ensenada fuera uno de 50 municipios seleccionados para el Programa de Mejoramiento Urbano, lo que permitirá tener recursos por más de 250 millones de pesos para estos proyectos emblemáticos.

Reconoció que ha sido un trabajo arduo, donde el equipo se aplicó para entregar en tiempo y forma todos los requerimientos que solicitó la Federación. No es un crédito, no es un préstamo: es un programa a fondo perdido. No son mentiras. Es una realidad y en beneficio para Ensenada, expresó.

El arquitecto Felipe Leal Fernández ha trabajado en el rescate de espacios públicos como el Paseo de la Reforma y calle de Madero, hasta Ciudad Universitaria, además de liderar la gestión para inscribirla como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

En mayo de 2018 recibió la medalla al Mérito de Artes en la disciplina de Arquitectura.

Durante su exposición, Leal Fernández indicó que los proyectos también están pensados para dejar una infraestructura que impulse el turismo y las actividades económicas.

Las construcciones abarcan un complejo deportivo (con módulos y juegos infantiles), parque y faro en la Colonia 89, en el que se aprovecharía la cañada del lugar para distribuir equipamiento.

Le sigue la renovación del ex Mercado Municipal, ubicado en Gastélum y Tercera, que implica la mejora del edificio, respetar fachada y colocar un segundo nivel para una plaza gastronómica, con techumbre, además de ampliación de banqueta e instalación de locales para promover productos como el vino y queso.

"Para que sea un mercado mixto, donde en la parte superior vamos a tener la sede del Archivo Histórico de Ensenada. Habría una cubierta para darle dimensión al edificio y permanece el casco original, más una biblioteca digital para los estudiantes", mencionó el arquitecto sobre este último.

De la renovación de la Plaza Cívica de la Patria, la propuesta es mejorar servicios sanitarios, colocar fuentes en arco, dignificar los monumentos y habilitar una cascada en el muro detrás de las cabezas monumentales.

En cuanto al Parque Revolución, se prevé aumentar la vegetación en el área correspondiente al Monumento a la Madre, por lo que se reducirían carriles, además de mejorar sanitarios, instalar un quiosco más decoroso, mejor iluminación y respetar vocaciones de alimentos o juegos infantiles.

Por último, se contempla la construcción del malecón y núcleo de servicios en Playa Hermosa, con la instalación de infraestructura para generar sombra, mejora de sanitarios y locales, además de dos canchas de volibol profesionales, en la parte correspondiente a la rampa.

En el otro extremo de esta playa habría otro módulo con cubiertas para producir sombra, sanitarios y alimentos, así como pista de patinaje.

"Todos son proyectos que activan la economía local, a nivel de turismo y recreación. En el mercado sería con la promoción de los productos locales de lo que se hace en la zona y el Valle de Guadalupe, y el respectivo mejoramiento urbano en las áreas marginales. Todo tiene que ver con la economía y posicionar Ensenada con la vocación que tiene", puntualizó el arquitecto Felipe Leal Fernández.

Sobre el inicio de obra, señaló que en un mes deberán concluir la parte técnica y luego entrar a licitación, a finales de octubre o principios de noviembre.

"La intención es iniciar la obra entre diciembre y enero 2021", agregó el experto.

Norma Elvia Martínez Santos, coordinadora de Gabinete del XXIII Ayuntamiento y Enlace en la Coordinación de todos los trabajos a realizar en forma conjunta con la Federación, recordó que hace meses participaron en mesas de coordinación con el equipo de Sedatu, dependencia encabezada por el arquitecto Román Meyer Falcón.

En estas mesas, a las que también asistieron funcionarios estatales, destacó a la Dirección de Asuntos Jurídicos para bridar certeza legal para materializar los proyectos.

Martínez Santos puntualizó que de los 7 proyectos autorizados por Sedatu que rondan los 200 millones 471 mil pesos, se tiene un anteproyecto de esquema y desarrollo de todos los elementos históricos y culturales que pueden incluir a través de la historia de Ensenada.

La coordinadora recordó que el alcalde, desde el proceso de transición, solicitó acceder al Programa de Mejoramiento Urbano e incluso lo gestionó personalmente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante una carta entregada en San Quintín.

"Fue histórica esta noticia. El alcalde tuvo a bien mencionarlo hace unos días con algunos integrantes de Sedatu. Nos encontramos en este punto de hacer una presentación de anteproyectos. Es un honor tenerlos aquí, y tomar en cuenta a los sectores para socializarlos", afirmó.

Julio Salinas, presidente del Patronato del Centro Histórico, Turístico, Cultural de Ensenada, consideró que son proyectos que detonarán la imagen urbana y reactivarán localmente la economía.

Agregó que es importante la integración ciudadana, pues podrán manifestar cuestiones de identidad e historia.

Fernando Tinajero Villavicencio, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Ensenada (CICE), felicitó al alcalde y su equipo por obtener 7 proyectos para el puerto, pues ayudarán en el mejoramiento urbano e imagen.

A la exposición también acudieron Jaime Figueroa Tentori, director de Infraestructura del XXIII Ayuntamiento; Javier Vera, subdirector de Infraestructura; la arquitecta Laura Ávila, colaboradora del Programa de Mejoramiento Urbano de la Sedatu; y el ingeniero Héctor Flores, del equipo de Proyectos de la misma dependencia.(