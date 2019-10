"...Me voy millonario, pero de rezos, no de pesos": Kiko Vega

Desea parabienes a Jaime Bonilla

ENSENADA.- El problema de inseguridad que enfrenta Baja California, deriva del trasiego de drogas y del narcomenudeo; "tenemos el primer lugar en incautación de diferentes drogas, porque toda nos llega sin tocar baranda", expresó el gobernador, Francisco Vega de Lamadrid. Entrevistado este miércoles, luego de inaugurar el edificio de los juzgados para el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), el mandatario estatal mencionó que"no es muy grato ocupar ese primer lugar en decomisos de droga".

Estima que durante toda su gestión como gobernador, se han incautado alrededor de mil 400 toneladas de diferentes drogas y, de acuerdo a los estudiosos del tema, el 70 por ciento de las drogas pasan hacia Estados Unidos, pero también se consumen aquí en Baja California.

Reiteró que el trasiego de drogas es un tema muy delicado, porque nos llega sin tocar baranda desde distintas partes del país y no son pocos los esfuerzos que hacen tanto las Fuerzas Armadas como las corporaciones en los decomisos, pero gran parte pasa a Estados Unidos y también se consume aquí y eso trae como consecuencia que se cometan otros delitos.

Reconoce deuda

El gobernador también reconoció que la deuda que deja asciende a unos 14 mil millones de pesos y que de acuerdo a las estimaciones, es el estado que ocupa el lugar 14 de los más endeudados.

Lamentó también que la administración federal anterior que presidió Enrique Peña Nieto, le quedó a deber 4 mil 217 millones de pesos que le correspondían a Baja California.

En cuanto a la administración federal actual que preside Andrés Manuel López Obrador, dijo que de los 4 mil 251 millones de pesos que le corresponden al Estado, ha recibido alrededor de dos mil mdp, pero además no se ha recibido ni un peso para cubrir la manutención de presos del órden federal, cuyo gasto se estima que asciende a unos 100 millones de pesos.

Buenos deseos

Respecto a qué espera del próximo gobierno estatal que encabezará el ingeniero Jaime Bonilla Valdez, comentó que su deseo es que le vaya muy bien, porque si le va bien a él como gobernador le va bien a los bajacalifornianos y eso es lo que importa.

Sin embargo, Vega de Lamadrid comentó que hasta ahora ha visto y escuchado el discurso del nuevo gobernador "como si todavía anduviera en campaña" y ya es tiempo de que empiece a actuar como lo debe hacer un gobernador para todos los ciudadanos.

Temas pendientes

Con relación a las asignaturas pendientes que deja, el gobernador considera que uno de ellos -y el que más preocupa- es el abasto de agua para la zona costa.

En ese aspecto, mencionó que la solución a ese problema para los próximos 30 o 35 años, son las plantas de tratamiento, en particular la que se construye en el municipio Playas de Rosarito.

Admitió que si bien esa obra ha sido muy cuesionada, a futuro "la historia me dará la razón, porque es una planta que tendrá capacidad para abastecer los municipios de Tijuana, Ensenada y el propio Playas de Rosarito".

También reconoció que quedan avanzados los proyectos del aeropuerto en el valle de Ojos Negros y el proyecto ferroviario de El Sauzal-Tecate, de los que espera que el próximo gobernador les dé seguimiento.

"Me voy millonario" A pegunta específica de que se irá millonario, luego de una breve pausa, responde:"...¡Si, me voy millonario! pero no de pesos, sino de rezos, bendiciones y buenos deseos de mucha gente, amigos y amigas que me han demostrado su afecto".

Y de su patrimonio, también respondió: "...lo que tengo en lo personal es lo que se ha logrado a base de mi esfuerzo de toda una vida de trabajo y me voy con la conciencia tranquila, tanto que por ahí nos encontraremos en las calles, en algún puestos de mariscos o en algún restaurant, por aquí los visitaré en Ensenada, ya como amigo, no como gobernador".