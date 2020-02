Más de 400 policías resguardan seguridad en el Carnaval

Está "blindada" zona de festejos

ENSENADA.- Con el compromiso de brindar seguridad a la población, así como al turismo nacional y extranjero, el presidente del XXIII Ayuntamiento de Ensenada, Armando Ayala Robles, dio inicio a las acciones del Operativo Carnaval 2020.

Durante el arranque en la zona de festejos, el primer edil reconoció la coordinación que la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) mantiene con corporaciones estatales, federales, fuerzas armadas y Guardia Nacional, lo que reforzará la vigilancia dentro y fuera del evento, así como en las colonias y carreteras.

"...Queremos que el Carnaval de Película: Luces, Cámara y Fantasía, culmine con saldo blanco, que no se afecte a ningún asistente, que no se violente a ningún turista y que no se registren robos de vehículo; además de que no se descuide la vigilancia en las colonias consideradas como prioritarias", afirmó.

Armando Ayala señaló que derivado de la difusión realizada en distintas ciudades de Baja California y del sur de California, Estados Unidos, se esperan alrededor de 70 mil visitantes y en promedio la asistencia de más de 200 mil personas durante los días de la celebración.

El titular de la DSPM, Luis Felipe Chan Baltazar, puntualizó que en las labores de vigilancia participarán 200 policías municipales de manera conjunta con 200 elementos de la Guardia Nacional (GN), Fiscalía General del Estado (FGE), Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), y 50 guardias de seguridad privada.

Por su parte, Omar Félix Lares, comandante de la Dirección dem Seguridad en Carreteras e Instalaciones (DSCI) en Ensenada, mencionó que se sumarán esfuerzos con vigilancia vial en los 289 kilómetros de jurisdicción federal, así como en el perímetro del

evento.

En representación de la GN, el oficial Miguel Ángel Solorio Mesino, indicó que estarán adscritos 80 elementos, distribuidos en los diferentes accesos a la zona de festejos, área de playa y con recorridos tipo comando. Jorge Gabriel Medina Macías, comandante de la GES e Investigación, hizo un reconocimiento al desempeño de la Policía Municipal, y agregó que unirán fuerzas junto a las corporaciones participantes, para que el operativo concluya con resultados positivos.

Finalmente, el presidente municipal, en compañía de las autoridades presentes, nombró servicio a las y los elementos participantes, para luego llevar a cabo un recorrido en la zona de festejos.