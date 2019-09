Más de 100 mujeres líderes se reunieron con el presidente municipal electo, Arturo González Cruz

Tijuana, B.C. a Jueves 26 de Septiembre del 2019.- La finalidad del munícipe electo fue compartirles la próxima dinámica de su gobierno y del compromiso claro de no fallar, no mentir y no traicionar, aseguró.

"Cumpliré con las promesas de campaña desde el primer día de mi gestión, seremos un gobierno responsable, transparente, austero y cercano a la gente".

Entre las novedades anunciadas, González Cruz adelantó uno de los proyectos propuestos por la próxima titular de Inmujer, Priscilla Velásquez Placencia, "taxis rosas" y la inclusión de créditos a fondo perdido para la integración de emprendedoras al Instituto Nacional de Economía.

González Cruz, reiteró que pese a que recibió una administración municipal con muchas carencias donde no sólo falta equipamiento, sino también hay mucha marginación, desde el primer día de su gestión comenzará la construcción de obras sociales con el ahorro generado por la organización de una toma de protesta austera.

Durante más de una hora, González Cruz escuchó las peticiones de cada mujer que tomó la palabra a quienes les pidió confianza total para su próximo gobierno proyectado hacia la Cuarta Transformación.