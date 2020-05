Marina Del Pilar ignora llamado ciudadano

Falta de apoyos alimenticios y altos cobros de luz agobian a cachanillas

Antorchistas del municipio de Mexicali, se manifestaron a las afueras del gobierno del estado y del palacio municipal, para exigirle al gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez y a la presidenta municipal, Marina Del Pilar Olmedo, se atiendan las solicitudes de apoyos alimenticios, así como la revisión de los altos cobros de luz que viene realizando la Comisión Federal de Electricidad.

La pequeña comisión que asistió a la manifestación con las medidas de prevención necesarias, explicó que es una necesidad el que los gobiernos en sus tres niveles atiendan la petición de apoyos alimenticios, pues dijeron "hay comunidades en las que no han llegado los apoyos o solamente se les entrega a las personas que están empadronadas en listas de Morena".

Por su parte, Alfonso Villagrán, integrante del comité Seccional de Antorcha en el municipio, explicó que a pesar de que se han entregado las listas de las personas que requieren el apoyo alimenticio, con dirección, nombre y teléfono, las dependencias han hecho caso omiso, "le hacemos un llamado al gobernador para que revise porqué no se están entregando los apoyos, sabeos que llevan entregando miles de despensas, pero hay comunidades en las que no ha llegado una sola, que revise quién y a quiénes están entregando los apoyos, porque a familias que en verdad lo necesitan no les está llegando, y no estamos hablando solo de las familias antorchistas, sino de varias que no están en nuestras filas y que no han dicho que no les llegan los apoyos", dijo.

En este mismo sentido, explicó que han pedido a las autoridades abra una ventanilla para revisar los altos cobros que ha realizado la CFE, "están llegando recibos locos, algunos que van desde los 900 hasta los 5 mil pesos y las familias cachanillas no los pueden pagar, y viene la arbitrariedad del gobierno a cortarles el servicio, dejando sin energía a las familias que lo necesita, en Mexicali, por sus altos climas, es imposible vivir sin energía, hacemos un llamado también para que revise caso por caso y no se les corte el subministro de energía eléctrica a las familias de escasos recursos", dijo el dirigente social.

Esta omisión de llamado se dejó ver cuando en las oficinas de gobierno no fueron atendidos por ningún funcionario, dejando a los manifestantes sin respuesta, por lo que dijeron "regresaremos nuevamente, ya hemos hecho el llamado en redes sociales, ya vinimos aquí pero nadie nos hace caso, volveremos y tomaremos las medidas necesarias, porque es injusto que al pueblo se le tenga olvidado y se le ignore".