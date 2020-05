Manuel Guerrero, líder de la burocracia en BC y 5 miembros de su familia libraron el COVID-19

"Primero a Dios, gracias y gracias a todas las personas que de algún modo u otro me expresaron su apoyo y pidieron por mi salud y la de mi familia" menciona Manuel.

La víctima narra como la situacion del coronavirus se tornó una pesadilla para él, su esposa y sus siete hijos, de los cuales seis fueron positivos de covid-19.

"Después de salir del Covid-19 quede con neumonía, de la cual fui dado de alta el jueves pasado y hoy me dan la alta total al dar negativo a prueba de Coronavirus, toda mi familia gracias a Dios estamos sanos, gracias al Secretario de Salud, Director de ISSSTECALI, a los Doctores Dagoberto Valdez, Enrique Collins, Veronica Tellez, enfermeras, al químico Edgar que me tomó las pruebas, a todos los trabajadores del Sistema de Salud, Rayos x, Tomografías etc. Dios me los bendiga y cuide siempre" concluyó.