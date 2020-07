Mantiene ayuntamiento monitoreo en Tijuana para evitar la operación de giros no escenciales

· Durante este sábado, el XXIII Ayuntamiento de Tijuana removió de cruceros más de 60 ambulantes, 560 puestos de mercados sobre ruedas fueron retirados y se clausuró un establecimiento

Tijuana, Baja California, a 4 de julio de 2020.- En seguimiento a las instrucciones del presidente municipal, Arturo González, de reforzar los operativos en la ciudad durante el fin de semana por la afluencia de turistas estadounidenses en el marco de los festejos del 4 de julio, fecha en que se celebra la Independencia de Estados Unidos, la Dirección de Inspección y Verificación retiró a cerca de 60 vendedores ambulantes de los principales cruceros de Tijuana como Zona Río y bulevar Cuauhtémoc.

"El primer edil, Arturo González Cruz, nos instruyó supervisar para que cada establecimiento que se encuentre operando, sea un giro esencial y que cumpla con los protocolos sanitarios, derivado de ello también revisamos los mercados sobre ruedas", indicó el titular de la dependencia, Adolfo García Dworak.

Durante los operativos de este sábado en mercados sobre ruedas en diversas zonas de Tijuana, 560 puestos de giros no esenciales se retiraron de forma voluntaria ya que con el apoyo del perifoneo se les invitaba a cumplir con las medidas sanitarias; así como acudir una persona por familia a realizar sus compras y no llevar niños.

También se procedió con la clausura de un establecimiento, ubicado en San Antonio del Mar, dedicado a la venta de diversos productos por no presentar su documentación oficial correspondiente para poder operar; de igual forma, en Plaza Las Brisas, se multó a un puesto ambulante denominado ´donde quedó la bolita´, juego de apuestas no permitido y que al no ser esencial, fue retirado del lugar.

En la mayoría de los casos, los ciudadanos se retiraron voluntariamente; sin embargo, el Gobierno Municipal exhorta a los comerciantes a evitar amonestaciones verbales o sanciones, quedándose en casa si no se trata de un giro comercial esencial, que por el momento no están permitidos, no es tiempo de bajar la guardia, es momento de seguir haciendo conciencia, trabajando hoy todos por Tijuana, se logrará evitar un incremento en casos de Covid-19.