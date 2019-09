Maestros se quejan de descuentos en nómina

Las dependencias involucradas en estos procedimientos que informen de manera amplia y pormenorizada de la situación en mención

MEXICALI.- La diputada morenista María Luisa Villalobos Avi- la, Presidenta de la Comisión de Educación, logró la aprobación el congreso para enviar un exhorto al Ejecutivo Estatal para que se aclare si hay o no retenciones que se realizan a maestros para pagar servicios médicos particulares y compra de bienes duraderos, pero que no se entregan a los proveedores. Es decir, les descuentan pero sus deudas no bajan lo que significa que el dinero se queda en el Estado.

Dijo que representantes del magisterio han notificado la supuesta falta de la entrega los recursos que vía nomina se les descuenta a los maestros para cubrir diversos servicios que contratan de manera particular como son: el pago de gastos médicos, créditos de vivienda y automóvil, fondos de ahorro, préstamos personales entre otros aseveró.

Villalobos Ávila, subrayó que al parecer el descuento si se ha realizado por parte de las autoridades responsables, pero el dinero de acuerdo al reporte presentado por el gremio magisterial, aun no se entrega a los proveedores.

Explicó que el procedimiento es sencillo: El maestro autoriza el descuento vía nómina, mediante la firma de los documentos, posteriormente el gobierno del Estado procede a realizar el descuento y a continuación tiene la obligación de enterar y dispersar ese dinero al prestador del servicio para que de esta manera se siga otorgando el servicio sin ningún problema para el beneficiario.

El retener el dinero y no trasladarlo al proveedor puede ocasionar graves problemas para el acreditado, pues en el caso de un préstamo personal, puede acrecentar la deuda y ser remitido al buró de crédito; en lo referente a servicios médicos particulares, le dejarán de prestar ese servicio aun en caso de urgencia y en la adquisición de un medio de transporte, seguramente la unidad será recogida por el vendedor y su crédito será suspendido.

La presidenta de la Comisión de Educación aclaró que antes de hacer un pronunciamiento a priori de los hechos, y con el ánimo de investigar antes de señalar, es que se so- licita al gobierno del Estado y a las dependencias involucradas en estos procedimientos de descuentos que informen de manera amplia y pormenorizada de la situación en mención, a fin de tener certeza de lo que ocurre, y en el caso de que efectiva- mente estén omitiendo dichos pagos procedan de manera inmediata a realizarlos.

Agregó que durante la glosa de Planeación y Finanzas del VI informe de gobierno, se le informó que estos rubros ya habían sido cubiertos, por lo cual, solicitó al secretario, la evidencia, sin embargo "hasta el día de hoy no he tenido ninguna respuesta", aseveró.