Luz Torres da a conocer sus vivencias

Foro de concientización e inclusión de las personas con discapacidad

TECATE.- En el marco del día de las personas con discapacidad, Luz Torres tuvo la oportunidad de orientar y guiar a los próximos agentes de seguridad ciudadana sobre su trato hacia la población con alguna discapacidad en Baja California. Con cuatro años de experiencia en atención al público en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate, Cespte, su testimonio sirvió para el foro de concientización e inclusión dirigido hacia los cadetes del Instituto Estatal de Investigación y Formación Interdisciplinaria en Baja California.

"A diario tengo contacto con los usuarios y en algunos casos puedo orientarlos para que encuentren oportunidades. Por el miedo a la discriminación, muchos se esconden pero siempre hay una forma de salir adelante", explicó Luz Torres durante una capacitación a más de 70 cadetes del Instituto de Capacitación Interdisciplinaria de Baja California.

Desde su lugar de trabajo como auxiliar del departamento de atención al público en la Cespte, ha logrado canalizar a personas para recibir ayuda, tal y como ella ha logrado salir adelante. Luz aprovechó la oportunidad del servicio público para desarrollarse profesionalmente e inspirar a quienes tienen alguna discapacidad para luchar por oportunidades de empleo. "Que no me den el pescado, yo quiero que me enseñen a pescar", insistió Luz Torres.

Luz encontró en Cespte un espacio en el servicio público en el que se siente satisfecha y ha madurado. Su profesionalismo la ha llevado a colaborar e impulsar proyectos accesibles para las personas con discapacidad motriz. "Yo te presto una silla y si tu subes la rampa sin cansarte, entonces está bien hecha y si no, hay que repararla", les ha dicho a algunos responsables de obras en Tecate.

Luz tiene un padecimiento congénito, de nacimiento tiene extremidades cortas y en los brazos tiene muñones, en su extremidad izquierda solo tiene un dedo. Desde niña vio las oportunidades y las ha tomado para inspirar a otros a superar sus retos.

La conferencia y taller Concientización e inclusión de las personas con discapacidad se impartió a 80 cadetes y 40 servidores públicos. Fue organizada por Oficialía Mayor en Tecate junto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CEDH con la participación de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate, por ser una de las dependencias de gobierno con espacios laborales para personas con discapacidad en Baja California.