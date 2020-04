Los ventiladores artificiales no bastarán en Baja California: Secretario de Salud

Ante al incremento de casos confirmados de coronavirus en Baja California, la mayoría residentes de Tijuana, se requiere traer ventiladores de Ensenada y Mexicali para así atender a los enfermos hospitalizados en la ciudad, informó Alonso Pérez Rico, secretario de Salud.

"La realidad de las cosas es que ya vamos a empezar a mover ventiladores de Mexicali y Ensenada para Tijuana en lo que nos llegan arriba de 60 ventiladores que tenemos proyectados para esta semana", añadió.

"Aquí la clave es que todavía no nos faltan ventiladores, pero la tendencia si la gente sigue movilizándose y actividades no esenciales es cada vez a la alza, aquí lo que tenemos que hacer es mantenernos en nuestra casa, ayudarnos al sector Salud, cómo puedo yo contribuir, no saliendo, no enfermando ahorita, para poder ser atendido como se debe porque no va a haber ventiladores que nos alcancen", enfatizó.

Acompañado Jaime Bonilla, gobernador del Estado, el Pérez Rico citó que por cada 10 pacientes con COVID-19 que abandonan las instituciones médicas, llegan otras 12 y mínimo uno de ellos ya en necesidad de un ventilador artificial.

El secretario refirió que son 24 la cifra de ventiladores que pertenecen al IMSS en Baja California, mientras que en el IMSS Tijuana y Hospital General local se cuenta con 10 aparatos.

Cabe resaltar que, durante la Fase 3 del coronavirus ya declarada en el país, surgirá un escenario con brotes regionales y dispersión del virus en todo México, de manera que los casos pasarán de ser cientos a ser miles y por ello la importancia de continuar siguiendo las recomendaciones emitidas por los expertos de la salud.

Acorde con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, para enfrentar la fase 3, el punto más alto de la pandemia se ha deducido entre el 8 y 10 de mayo, el Sector Salud ya se encuentra en preparativos para atender la contingencia sanitaria y Baja California no es la excepción.