Lo que se nombra no existe, Carmen Sánchez activista agredida con acido, alza la voz por las mujeres

Tijuana.- En el 2014 tras 10 años de relación con el padre de su hija, Carmen Sánchez fue agredida con acido por su ex pareja.

Ese mismo año su ahora agresor regresa para buscarla e intentar retomar la relación después de vivir violencia en casa y estar separados por un mes. Al buscarla para obtener una nueva oportunidad, misma que Carmen negó pues tenía otros planes de vida.

Cuando yo le digo que no habrá otra oportunidad, el se enoja tanto y me dijo, que sí no estaría con el tampoco lo estaré con ningún otro hombre.