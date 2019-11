Lluvias a partir de hoy

Tijuana.- De acuerdo con el comunicado que emitió Protección civil a través de sus redes sociales, a partir de hoy por la tarde las temperaturas bajaran y hay probabilidades de chubascos a partir de las 5 de la tarde.





Las temperaturas locales tendrán un descenso este martes de 5° C y el miércoles otros 10° C. No obstante, la mayor concentración de lluvia se presentará los días miércoles y jueves, por lo que se alerta a la población que habrá posibilidades de inundaciones en vialidades publicas para que los ciudadanos tomen sus precauciones.





Para el fin de semana, las temperaturas aumentaran gradualmente con condiciones secas.