Llega helicóptero helibalde para combatir el fuego en Baja California: Jesús Alejandro Ruiz Uribe

Ensenada Baja California.- Un helicóptero Marca Eurocupter Helibalde con capacidad de Mil 200 litros de agua ya está listo para combatir la etapa más fuerte de incendios de este verano y otoño en Baja California, informó el Delegado Federal Único, Jesús Alejandro Ruiz Uribe.

En la Presa Emilio Zamora de Ensenada, el fin de semana se hicieron las pruebas de este helicóptero Helibalde, que tiene un depósito colgante con una boca de descarga de agua y un armazón de aluminio suspendido con cuerdas metálicas.

"La misión de esta nave será reducir los tiempos de arribo del personal combatiente de incendios en zonas de difícil acceso terrestre, sobre todo en las sierras del Estado y combate a incendios con potencial fuerte de propagación", informó el Delegado Único Federal.

Dijo que la aeronave tendrá como base de operaciones la Base Aérea Militar No. 3 en el municipio de Ensenada.

Durante estas acciones, Alejandro Ruiz Uribe, reiteró el llamado a la población a no quemar basuras, a no arrojar coletillas de cigarros y las personas que salen a acampar, que no dejen fogatas encendidas: "Es fácil prender fuego, pero es difícil apagarlo, hagamos conciencia", dijo.

Durante estas acciones expresó su reconocimiento a los valientes combatientes brigadistas de Conafor, que muchas veces con mochila en mano y mucho pesos caminan largos kilómetros para sofocar el fuego a pico y pala.

En estas acciones estuvo presente la responsable de la estrategia de prevención y combate de incendios forestales en Baja California de Conafor, Patricia Mendoza Ramírez.