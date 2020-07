Llamado a prevenir y controlar la diabetes mellitus y la presión arterial

Debido a que es el grupo de riesgo ante el COVID-19

Tijuana, B.C. 28 de julio del 2020.- Debido a que uno de los grupos de riesgo ante el COVID-19, la Secretaría de Salud del Estado, hace un llamado a la población a prevenir, o en caso de padecer, controlar la diabetes y la hipertensión arterial para evitar complicaciones fatales.

La Jefa de la Jurisdicción de Servicios de Salud, Dra. Remedios Lozada Romero, mencionó que actualmente se tiene en tratamiento a 9 mil 772 personas en Tijuana, Tecate y Rosarito, con diabetes tipo 2; y 11 mil 142 casos de hipertensión arterial, a quienes se les invita a estar en contacto con el personal de salud para no descuidar su tratamiento.

Es importante recordar a las personas que padecen diabetes a seguir de forma estricta el control de su enfermedad, pues desafortunadamente esta no se cura, además de que deteriora de forma progresiva órganos y tejidos del cuerpo humano.

La diabetes y la hipertensión son consideradas como "asesinos silenciosos" debido a que las personas desconocen que la padecen debido a que no provoca síntomas, o cuando lo saben y no llevan un control adecuado ya que no se sienten mal, así que no toman en cuenta las complicaciones que pueden presentar.

El titular de la Jurisdicción agregó que alguno de los principales síntomas son sudoración nocturna, constante sed, hambre frecuente, pérdida inexplicable de peso, visión borrosa, y en casos extremos cicatrización lenta de heridas.

Otro de los factores determinantes para padecer diabetes e hipertensión es el sedentarismo, se estima que con solo 30 minutos de ejercicios diarios se puede activar la circulación, permitiendo de esta manera un estado más saludable del organismo, de igual manera se pide a la población distribuir sus actividades con el fin de evitar el stress.

La funcionaria señaló que sí en la familia existen personas que las hayan padecido es necesario realizarse estudios de manera anual; de igual forma el tener sed de manera frecuente, cansancio diario, dificultad visual, pueden ser algunos signos que indiquen la presencia de la enfermedad.

Las personas que padezcan estas enfermedades pueden llevar una vida normal si las mantienen controladas, esto lo pueden realizar en el Centro de Salud de su localidad, donde el médico medirá los niveles de glucosa, así como la talla y el peso del paciente para evaluar si está realizando la dieta y ejercicios indicados, todo este seguimiento es de manera gratuita.