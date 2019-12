Llama Gobernador Jaime Bonilla a vecinos de Valle de la Palmas a "Trabajar de la mano"

En su segunda visita a esta alejada zona de Tijuana, el mandatario estatal les aseguró que recibirán un trato humano

TIJUANA, BC. A 7 de diciembre de 2019.- En su segunda vista al Valle de las Palmas, el gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, dirigió un emotivo mensaje a los afligidos residentes a quienes dijo que "no hay plazo que no se cumpla, y factura que no se pague, y es momento de cumplirles lo prometido"; Valle de las Palmas es un gran compromiso, asevero el mandatario.

Les aseguró que su gobierno les resolverá problemas de la electrificación en sus casas, además de que les abastecerá de agua, drenaje, infraestructura, asistencia médica y la presencia de la autoridad por los altos índices de violencia.

El jefe del Ejecutivo estatal recalcó que, en esta ocasión, lo más importante es traer una agenda que muestra las carencias de las familias, y que "vamos a trabajar de la mano, y que los habitantes de Valle de las Palmas se le dé un trato humano, y que no vuelva a suceder lo que hicieron las desarrolladoras y la anterior administración, que por falta de vacación política, los dejó en la zozobra".

El gobernador Bonilla Valdez, expresó que "trabajo mata grilla", y que sus ofrecimientos no son puras promesas, "vinimos a dar solución a sus preocupaciones, como es la seguridad de sus familias, y no solo vamos a resolver el problema de los servicios, sino también la regularización de sus propiedades".

Les a los presentes bajo la gran carpa que los protegía de la pertinaz lluvia, que la zona de Valle de las Palmas, es un tema que se aborda en las mesas de seguridad, al igual que otras colonias que están alejadas. "Queremos instalar casetas de vigilancia, conectar el servicio del agua, y que los accesos como entradas y salidas, sean vialidades seguras", dijo.

Hizo hincapié también que van a reparar las escuelas como la secundaria número 32, construyendo más aulas, rellenar el barranco del jardín de niños y, "mientras buscamos un predio para construir una clínica, permanentemente estará la unidad médica para atender a la población de manera gratuita".

Recordó el mandatario que en las dos campañas que llevó a cabo en Valle de las Palmas, como aspirante al Senado de la República, una, y para Gobernador del Estado, otra, traía una radiografía muy clara de las necesidades de la comunidad y, siendo senador, la anterior administración se dedicó a bloquearlo; "y, ahora como gobernador, estoy decidido a resolver sus problemas, así que no nos suelten de la mano, y vamos a trabajar juntos".

Manifestó su preocupación por la proliferación de las "maquinitas de apuesta", y que en Valle de las Palmas se han detectado algunas, y que están próximas a clausurar los sitios donde se encuentran.

"Estas máquinas solo corrompen a nuestros niños, y los negocios donde operan les venden droga, para seguir apostando en estas maquinitas, y luego roban para seguir jugando, y estos negocios se van acabar, y que nuestros hijos mejor estén en la escuela", expreso el mandatario.

El gobernador Jaime Bonilla Valdez, señaló que en ningún momento el anterior mandatario ("que se fue") visitó la zona para solucionar uno de sus tantos problemas, y nosotros no los dejaremos, hasta no resolver el último de sus problemas que nos han planteado".

Intervino en el acto el señor José Luis Cervantes, el dueño original de los predios de Valle de las Palmas, quien comentó ante el público que se ofreció a reparar la entrada principal del fraccionamiento con sus propios medios, por un deslizamiento de tierra que se dio hace aproximadamente dos años , y que obstruye la avenida, lo que cada vez es más angosta y peligrosa para los usuarios, pero no lo hizo porque la anterior administración, en cuanto se enteró del proyecto, le pidió "moche" para hacerlo.

Con este antecedente y viendo la buena disposición del gobernador Jaime Bonilla Valdez en resolver los problemas de Valle de las Palmas, le pidió retomar dicho proyecto, lo que de inmediato fue aceptado por el mandatario y ya comenzaran los trabajos con el apoyo del gobierno estatal.

Al finalizar el acto protocolario, el jefe del Ejecutivo estatal realizó un recorrido por las escuelas afectadas y las privadas que no tienen el servicio de drenaje. Los vecinos que fueron visitados por Jaime Bonilla Valdez, le propusieron que el gobierno cubriera la mitad del costo de la mufa para la instalación de la electricidad, a lo cual el gobernador accedió.

En el evento de la Jornada de Bienestar acompañaron al gobernador Bonilla Valdez, el Delegado único federalm Jesús Ruiz Uribe; los secretarios del Trabajo, Sergio Moctezuma Martínez; de Integración y Bienestar Social , Laura Torres Ramírez; de Educación, Catalino Zavala Márquez; así como la presidenta y directora del DIF estatal, Blanca Favela Dávalos; la diputada local Arecely Geraldo Nuñez; el fiscal central de la Fiscalía General, Hiram Sánchez Zamora; y el secretario técnico de las mesas de seguridad Isaías Bertín Sandoval.