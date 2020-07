Llama Fedabo a unirse como gremio para lograr fines comunes

En el marco del Día del Abogado que se celebra este 12 de julio

Para el Lic. José Luis Molina Magaña, presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California A.C. (Fedabo), existe una evidente división entre el gremio que es necesario abordar para lograr una unidad que conduzca a un estado de derecho y respeto a la profesión.

"Cuanto tomé protesta como presidente de la Fedabo, el 12 de julio del año pasado, en el festejo del Día del Abogado, comenté que no me gustaría estar al frente de una agrupación que no exprese su apoyo en objetivos comunes, cuya solución beneficie al gremio y a la lucha por el cumplimiento irrestricto del estado de derecho", indicó el dirigente.

Aceptó que a un año de asumir la presidencia de la Fedabo no ha logrado la unidad del gremio, lo cual se profundizó tras la pandemia de covid-19, cuando tuvieron que cerrarse los juzgados.

"Ante esta realidad, algunos colegios se han inconformado y en su mayoría pertenecen a la Fedabo, pero, por motivos que desconozco, no solicitaron su intervención; creo que es muy posible que desconfíen de su presidente", consideró.

Molina Magaña cuestionó si acaso sus afiliados sienten que no se les toma en cuenta su liderazgo, sin embargo, aseguró que tienen todo su respeto y que su participación como dirigente será siempre de acompañamiento.

Y es que ante el cierre de juzgados han surgido diversos grupos de abogados que han reclamado su reapertura en lo individual, apuntó el Lic. Molina, en lugar de buscar esa unidad para que las acciones fueran concensadas.

"Unos hicieron paros enfrente de los juzgados, otros interpusieron amparos y otros fueron ante la Comisión de Derechos Humanos. Todos tenían un fin común y no se sumaron", señaló el presidente de la Fedabo.

Ante esta situación, dijo estar dispuesto a que en la próxima asamblea del organismo se aborde el tema, ya que cuando los grupos o sindicatos están unidos son escuchados por los gobernantes.

"Me imagino si nuestro gremio trabajara en equipo, con fines comunes para lograr su resolución y para que nuestros legisladores no transgredieran el estado de derecho ni los poderes ejecutivo y judicial, nos iban a escuchar y atender nuestras peticiones, pero le apuestan a que sigamos desunidos", expresó.

Finalmente, el Lic. José Luis Molina confía en que la unidad sea la que prevalezca como gremio, toda vez que con ello es como se respetará su profesión.